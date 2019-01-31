Белорусский фонд финподдержки предпринимателей будет предоставлять поручительства по банковским кредитам малому бизнесу

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей в первом квартале планирует начать выдачу поручительств для обеспечения обязательств малого бизнеса по банковским кредитам, сообщается в письме фонда в адрес банков.

В соответствии с проектом положения о предоставлении поручительств, максимальный единовременный размер обязательств фонда по поручительствам не должен превышать 1% его собственного капитала. Норматив максимального размера риска по всем поручительствам суммарно не должен превышать одновременно 50% собственного капитала фонда и 100% стоимости активов фонда с высокой степенью ликвидности.

Объем ответственности фонда, как поручителя, не должен превышать 60% от суммы основного обязательства. Предусматривается, что кредитный договор должен быть заключен с условием о целевом использовании кредита

Фонд не будет предоставлять поручительства по иным, чем новые кредитные сделки, обязательствам предпринимателей. В частности, поручительства не будут предоставляться по ранее заключенным кредитным договорам и договорам лизинга, при исполнении обязательств перед бюджетом, уплате неустойки, возмещении убытков.

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей действует 1992 года. Основными задачами фонда являются оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства за счет средств, предусмотренных в различных госпрограммах.