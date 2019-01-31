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Реализовать себя может каждый

01.02.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Очередная ярмарка вакансий прошла 31 января в большом зале Ивьевского райисполкома. На мероприятие были приглашены жители района, не занятые трудовой деятельностью. Также здесь присутствовали представители исполнительного комитета, службы занятости населения и представители 17 организаций и предприятий района.

Всего в Ивьевском районе на 1 февраля этого года на учете в качестве безработных в управлении состоит 39 безработных гражданина, что на 3 человека больше чем в январе. Организациями заявлены в службу занятости 220 вакансий, а число вакантных мест по рабочим профессиям, требующим определенной квалификации – 91. Району нужны специалисты сельскохозяйственной, медицинской, культурной и других отраслей. С полным списком открытых вакансий можно ознакомиться на сайте Ивьевского райисполкома.

На заседании в очередной раз заострили внимание на том, что, если у человека есть желание работать, но отсутствует должный уровень подготовки, есть возможность пройти обучающие или повышающие квалификацию курсы. А если же у кого-то есть желание открыть собственное дело – можно рассчитывать на государственную помощь. В этих случаях необходимо обратиться в службу занятости управления по труду, занятости и социальной защиты райисполкома.

Специалисты отдела по труду и занятости регулярно проводят такие мероприятия, где представляют вниманию жителей, не занятых трудовой деятельностью, актуальные вакансии, помогают определиться с выбором работы, а иногда и профессии.

Стоит отметить, что перед проведением «ярмарки» состоялось совещание по вопросам соблюдения нанимателями обязанностей, предусмотренных законом «О занятости населения».

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
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Очередная ярмарка вакансий прошла 31 января в большом зале Ивьевского райисполкома. На мероприятие были приглашены жители района, не занятые трудовой...
 
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