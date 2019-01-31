На первом плане – производство и занятость. Вопросы реализации Государственных программ на Гродненщине рассмотрены на совместном заседании коллегии комитета экономики и управления торговли и услуг облисполкома

Как отметила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, задачи на нынешний год поставлены напряженные. Рост основного показателя – валового регионального продукта – в области запланирован на уровне 104,2 процента к прошлому году. Нарастить объемы производства намечено в промышленности и сельском хозяйстве. Особое значение придается вопросам обеспечения сельхозпредприятий кормами, наращивания продукции животноводства, что позволит обеспечивать переработчиков сырьем. Не менее важна и эффективная работа строительного комплекса.





– Одной из важнейших задач для экономических служб райисполкомов остается решение вопросов занятости, создания новых рабочих мест, новых производств, более полная загрузка существующих мощностей, оптимизация затрат, – подчеркнула Елена Бубенчик.









На реализацию Государственной программы «Малое и среднее предпринимательство на 2016–2020 годы» в минувшем году выделено 950 тысяч рублей. Как рассказала начальник управления предпринимательства комитета экономики облисполкома Елена Валько, эти средства в основном направлены на предоставление льготных кредитов банками, которые были выделены четырем субъектам малого и среднего бизнеса. Средства также использованы на организацию и проведение стартап-мероприятий, в которых принимают участие безработные, начинающие предприниматели, студенты и учащиеся.









Как отмечалось, в области действует развитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, которая представлена 21 субъектом, в том числе и единственным в республике областным учреждением финансовой поддержки предпринимателей.









В 2018 году в области реализованы запланированные мероприятия подпрограммы «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016 – 2020 годы. Как отметил заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Сергей Мясников, в течение года оказано содействие в трудоустройстве 23,2 тысячи временно незанятых граждан, из них на постоянную работу трудоустроены 15 тысяч безработных, в том числе 2 тысячи человек, относящихся к категориям граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. В области за 2018 год создано более 5,5 тысячи рабочих мест.









На заседании рассмотрено также выполнение подпрограммы «Качество и доступность бытовых услуг» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы. Как рассказала начальник управления торговли и услуг облисполкома Ольга Короткая, по итогам трех лет отмечается положительная динамика выполнения целевых показателей подпрограммы – темпа роста объема оказания бытовых услуг и прироста объектов бытового обслуживания в райцентрах и сельской местности.



Рассмотрены также вопросы вовлечения в хозяйственный оборот государственного имущества, реализации Указа №399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».









Работа коллегии проходила на базе ОАО «Агрокомбинат «Скидельский». Ее участники также посетили ряд предприятий Скиделя. Они изучили вопрос трудоустройства граждан на вновь созданные места за счет создания новых производств ООО «БелЯрШпехт», ООО «Спектр Лайн» и нового предприятия ООО «Типография Спектр», ознакомились с процессом производства продукции на Скидельской птицефабрике ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» .











В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На первом плане – производство и занятость. Вопросы реализации Государственных программ на Гродненщине рассмотрены на совместном заседании коллегии комитета экономики и управления торговли и услуг облисполкома На первом плане – производство и занятость. Вопросы реализации Государственных программ на Гродненщине рассмотрены на совместном заседании коллегии комитета...