Юрий Лоза: «Страна дураков до сих пор у нас в головах»

Владимир Полупанов, "АиФ": На днях зампред ЦБ России Сергей Швецов заявил, что финансовая неграмотность россиян связана с тем, что читали в детстве не те сказки. В них неправильные установки: те, кто работает, — дураки, а бездельники получают всё. С возрастом, как считает банкир, подобные установки переходят в финансовые отношения. Согласны?

Юрий Лоза: Русские сказки действительно сильно влияют на нас. Необязательно в сфере финансовых отношений, а в принципе. В сказке «Конёк-Горбунок» Иван получил заказ от пожилого человека привезти ему невесту. Что он сделал? Нашёл невесту и забрал себе, а работодателя утопил в чане с горячим молоком. Хапнул чужое — красавец!

У нас во время застолий поют песню: «Мощным взмахом поднимает он красавицу-княжну и за борт её бросает в набежавшую волну». Что сделал Разин? Взял и утопил ни в чём не повинную женщину, потому что ему вожжа под хвост попала. На Западе подобная песня вызвала бы крайнее удивление. Русские воспевают идиотский поступок. То же самое в сказках. Ивану-дураку всё сверху упало — ничего делать не надо. Всё время есть надежда на чудо.

Всевозможные финансовые пирамиды и процветают потому, что людям говорят: закопай свои 5 золотых монет на Поле чудес и заработаешь папе Карло на новую куртку. Вот эта Страна дураков, которая описана в сказке про Буратино, до сих пор у каждого соотечественника в голове.

— Россия — родина талантов. И с этим трудно спорить. Почему же при таком уровне одарённости мы в массе своей такие бедные?

— Почему же бедные?! У нас самая большая в мире страна с огромными ресурсами — от пресной воды до полезных ископаемых. Наши предки обеспечили нас всем необходимым на долгие годы. Но это ещё Карамзин отмечал, что если отвечать одним словом на вопрос «Что делается в России?», то пришлось бы сказать: «Воруют». Всегда воровали, везде. Но у нас больше, опять же потому, что наши сказки утверждают, что это хорошо.

— Но вы же понимаете, что я говорю о другом. Страна богата ресурсами, а пенсии нищенские. Треть россиян живёт за чертой бедности или около.

— Смотря с кем сравнивать. Если с Африкой, мы живём неплохо. На фоне соседней Украины живём гораздо лучше. Нас достаточно простимулировать что-то производить, и мы завалим этим весь мир. И будем самые богатые. При грамотном управлении это достижимо за 5–7 лет. До революции Россия была одной из самых сильных аграрных стран и кормила пол-Европы. Темпы роста экономики в России до 1913 г. были самые высокие в мире, был самый высокий процент прироста производства.

Причина в том, что большинство сегодняшних управленцев руководствуется принципом: сделать лучше ту страну, в которой они будут доживать. Мало кто из них собирается заканчивать свою жизнь в России. Поэтому и отправляют детей за границу, обучают их там и уводят туда наши деньги.

— Санкции мешают нам жить лучше?

— В какой-то степени. Конечно, после их введения стало хуже. Наши западные «партнёры» знают, что это тормозит нашу экономику, и поэтому с удовольствием применяют санкции. Но мы никогда и не были с ними друзьями.

— В новогодней речи и Путин это отметил, что «помощников у нас никогда не было и не будет».

— Путин перефразировал фразу Александра III о том, что у России есть только два союзника: её армия и флот. Эта фраза абсолютно верна. Очень многие хотят присосаться к России, и жить за её счёт. Смотрят на наши огромные территории, богатства и думают: «Почему у них так много всего?! Почему бы не забрать это?» Чтобы ничего не делать, а сидеть и плевать в потолок.

То, что хочет сделать Путин, — это удар под дых всей мировой системе, управляемой ныне Америкой. Выключить Америку из управления миром несложно — просто убрать доллар из расчётов. Сейчас для того, чтобы купить корейские телефоны, мы должны продать нефть за доллары и за доллары купить телефоны. И на этих сделках зарабатывают США. Если мы будем напрямую покупать товары, а доллар перестанет участвовать в процессе, Америке кирдык. Американский доллар никак не привязан к золоту, его можно печатать сколько угодно. Федеральная резервная система США в 1971 г. отвязала доллар от чего-либо. Поэтому, если мы сейчас перестанем ориентироваться на бумажки, которые США могут печатать сколько угодно, Америке конец. Конечно, они этого боятся, и считают Россию империей зла, так как мы хотим выбить у них почву из-под ног.

— В последние годы весь мир живёт в состоянии перманентного кризиса. Чем он должен закончиться, на ваш взгляд?

— Мир всегда жил в перманентном кризисе. Кризис — это условие существования любой популяции. Если кризис закончится, популяция вымрет, потому что ей нечем будет заниматься. Есть такая теория, что войны заставляют цивилизацию развиваться. Если войны прекратятся, человечество превратится в одно большое пузо с одним пальцем, нажимающим кнопку. Это же закон природы: если вы хотите прожить большую насыщенную жизнь — будьте голодными. Даже народная пословица гласит: «Держите ноги в тепле, голову в холоде, а брюхо в голоде». Движение — это жизнь. Так что кризис помогает нам двигаться, работать, изобретать, творить.

— Но вы мне только что привели в пример Украину, которая обнищала. Я не вижу, чтобы нашим соседям кризис помогал «творить, изобретать, работать».

— Нам сложно объяснить украинцам, что они сами съели своё сало. А у них логика какая: если сала нет, значит, его сожрали москали. В 91-м г. экономический потенциал Украины был сопоставим с потенциалом Германии. Там была самая сильная армия, самое передовое вооружение на всём постсоветском пространстве. Но к 2014 г. (ещё до майдана, воссоединения России с Крымом и военного конфликта на Донбассе) Украина продала или разрушила всё, что только можно. Украинцы сами разбазарили свою страну. И поэтому майдан потребовался для того, чтобы на кого-нибудь перевести стрелки. Перевели на Россию. Экономика Украины будет ухудшаться до определённого момента, а потом будет социальный взрыв, который легко управляется. Тут есть два пути: либо они поймут, что сами виноваты, и начнут исправлять свои ошибки, либо, найдя крайнего, полезут воевать.

— Вы как-то сказали, что вы нажили себе врагов, у вас стало меньше концертов после того, как вы стали комментировать всё подряд. Так зачем же вы рубите сук, на котором сидите?

— Меньше концертов — это естественный процесс. Я ничего не делаю для того, чтобы у меня было много концертов. Мои песни дают мне возможность сводить концы с концами. Но мне многого и не надо. Потому что всё основное у меня есть. Зарабатывать деньги, чтобы потом держать их в банках, — не вижу смысла. Условие существования любой экономической системы — это её обрушение в какой-то момент. Она всё равно рухнет, и ваши деньги пропадут. Держать в недвижимости? Цены на неё тоже обвалятся вместе с обрушением экономической системы. Поэтому заниматься накопительством, когда у вас есть всё необходимое, глупо и бессмысленно.

— Кто, по-вашему, сегодня является артистом номер один в России?

— Вообще, так позиционируют себя несколько артистов — Басков, Киркоров, Лепс, Михайлов. Кто-то «король», кто-то «император». Они пытаются доказывать друг другу, кто круче. Этакий междусобойчик. Я за ними не очень слежу. Меня больше интересуют люди, которые пишут песни, ставят номера. То есть те, которые что-то создают. А те, кто исполняет чужие песни — для меня все одинаковые.

— Вы не упомянули Сергея Шнурова, который регулярно фигурирует в списках «Форбс». И по доходам часто опережает вышеназванных артистов.

— Мне неинтересно, кто из них сколько зарабатывает.

— А за что вы назвали Шнура «эстрадным бомжом»? Вы же понимаете, что он далеко не бомж?

— Как человек верующий и православный, я говорю не о самих людях, а об их поступках и образах. Если говорю, что Шнур пользуется языком, на котором говорят помоечные бомжи, это не значит, что я называю самого Шнура бомжом. Он может быть интеллигентнейшим человеком. Мое глубокое убеждение — во-первых, матом пользуется только тот человек, у которого маленький словарный запас. Во-вторых, я знаю людей, которые не имеют отношения к творчеству, но филигранно владеют матом. И матом могут объяснить всё. Но это не значит, что они имеют какое-то отношение к интеллектуалам или интеллигентам. Поэтому я не считаю, что владение матом — это что-то связанное с искусством как таковым.

— Почему такое творчество сегодня востребовано?

— Наверно потому, что Шнуров, первым начав материться с больших площадок, создав себе имидж человека, который якобы нарушает запреты. Этакий Стенька Разин от эстрады. На самом деле ничего он не нарушает. О таких людях очень хорошо сказал режиссер Павел Чухрай: они похожи на Александра Матросова, который бросается на амбразуру, зная, что пулемёта там нет. Сегодня у людей слишком много проблем. И когда человек видит что-то, что кажется ему абсолютно беспроблемным, этакий разгуляй из серии «да пошло оно всё на ...» — это тоже подкупает.

Сегодня существует общий тренд на развлекуху, которая отвлекает людей от проблем. Поэтому огромные аудитории собирают люди, которые дают людям «ржаку». Мы живём в стране победившего КВНа. Из нашей экономики КВН отжал массу талантливых ребят. Они могли бы строить мосты и дороги, возводить здания. А вместо этого они ездят по городам и селам и развлекают людей, чтобы они не обсуждали взрывы домов или цены, которые стремительно ползут вверх.

— Дима Билан недавно заявил, что неплохо было бы ввести в стране цензуру. Вы с ним солидарны?

— У нас много людей бросают якобы положительные лозунги, совершенно не задумываясь о том, как их воплотить в жизнь. В советские времена цензура душила творчество, поэтому с ней боролись, против неё выступали. Кто даст гарантию, что сегодняшние цензоры не будут перегибать палку? Сегодня граница между хорошим и плохим размыта. Что сейчас считается хорошим, а что плохим? Если кого-то, допустим, раздражает мат, то в этом случае надо не цензуру вводить, а возрастные ограничения. Я давно это предлагаю, но никто меня не слышит. Мы же запрещаем молодым людям покупать сигареты и спиртное для того, чтобы сохранить им здоровье. Точно так же для сохранения нравственного здоровья нужно ввести запрет на посещение концертов, где звучит нецензурная лексика, людей младше 18 лет. Это очень просто. Существуют же специальные места для курения. Так же и для ненормативной лексики должны быть свои клубы. На широкую аудиторию это должно быть запрещено. И таким образом, не вводя цензуру, мы локализуем и загоним мат в определенные рамки.

— Игорь Матвиенко в разговоре со мной отметил, что нынешняя российская молодёжь всё больше и больше слушает русскоязычную музыку. И популярность рэп-музыки является тому причиной. Вас это радует?

— Стоит чувак, лупит палкой по пустому бревну и что-то орёт без мелодии. Вот что такое рэп. Если слушать его на английском — это вообще фигня. Музыки нет, мелодии нет. Какие-то ребята на тарабарском языке чего-то болтают. Поэтому, конечно, слушать рэп можно только на родном языке. Наша молодёжь ведома. Она слушает то, что ей дают. Если на молодёжных площадках рассказывать о том, что классика — это хорошо, молодые люди будут слушать классику.

В 1986 году я впервые оказался в Германии и попал на дискотеку. Там стоял такой шум-гам, было так весело, что я подумал: ну, это загул на всю ночь. Ничего подобного. В 23.00 ни одного человека на дискотеке не было. Вся молодежь побежала спать. Потому что с раннего утра надо на учёбу, работу и т.д. У них есть понимание, что учёба и работа важнее, чем гульба по ночам. Это же очевидно, если ты собираешься двигаться по служебной лестнице, ты должен жить по определенным правилам. Ну, побегал ты по дискотекам, послушал рэп. А дальше ты должен перейти в следующий класс, развиваться. Люди наверху рэп не слушают и на дискотеки не ходят. Поэтому, чтобы стать успешным человеком, ты обязан читать хорошие книжки, слушать классику. И когда зайдёт об этом разговор, в любой компании сможешь поддержать беседу. А если ты всю жизнь слушал только песни Шнура, то будешь стоять и хлопать глазами. И дорога наверх тебе будет закрыта. Вот так и надо объяснять молодёжи: если вы собираетесь двигаться дальше, вам надо слушать не Шнура, а Моцарта.

— А разве не вы говорили, что 80% произведений Моцарта — это самоповторы?

— А что я не так сказал? Мне говорят: «Как ты мог про Моцарта такое сказать?». Все мы знаем мелодию (напевает — Ред.). Это 40-я симфония Моцарта. Эту мелодию могут напеть многие. А кто-нибудь может напеть хотя бы маленький фрагмент из предыдущих 39-ти симфоний? Я таких людей не встречал. Все люди, которые зарабатывают одним ремеслом, приходят к тому, что не успевают выдавать свежие идеи. И вынуждены пользоваться тем материалом, который уже был наработан. Моцарт не исключение. Он гениальный композитор. Один из самых-самых. Но если вы напоете мне какую-нибудь другую мелодию, кроме 40-й симфонии, я возьму свои слова обратно.

— А «Маленькая ночная серенада»? Могу напеть.

— Да. Но именно в 40-й симфонии во всей полноте проявился гений Моцарта. И её знают все. Моцарт вынужден был зарабатывать сочинением музыки, поэтому писал много. А постоянно писать гениальную музыку невозможно. Нет таких людей. Когда мы говорим «рука мастера», это, значит, мы узнаем манеру, изложение нотного материала, присущее этому композитору. Это уже самоповтор. Надо было Моцарту написать оперу и издать её к определенному сроку, он брал одну из четырёх тем и растягивал её на 2,5 часа. Так поступают все. Не только Моцарт. Были композиторы, которые не были стеснены финансово, имели экономическую подпитку со стороны — например, Чайковский или Вагнер. Поэтому могли работать над одним произведением долго, не оглядываясь на срок. Из 12 опер Вагнера 11 считаются гениальными. У Чайковского все оперы гениальны. Потому что он не обязан был зарабатывать деньги только этим. Вот о чём я говорю.

— Что вы считаете своим главным достижением? И что могли бы пожелать себе в день рождения?

— Я написал сотню песен, пьесу. На полпути встала работа над сценарием к полнометражному художественному фильму. Новые песни пишутся. Я до сих пор езжу на гастроли. И собираюсь сохранять творческую активность и потенцию дальше. И вообще, понимаю, что пока есть силы, надо заниматься каким-либо делом. И сам себе придумываю разные занятия. Поэтому хочу пожелать себе оставаться как можно дольше в активном творческом поиске.