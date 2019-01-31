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Kia Rio X-Line получил доработанную подвеску с увеличенным дорожным просветом

01.02.2019 15:13 — Разное | Tut.by  
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1 февраля 2019 года начались продажи кросс-хэтчбека Kia Rio X-Line с увеличенным дорожным просветом. «Это наш ответ на запрос со стороны покупателей», — пояснили в российском представительстве Kia.


У выпускаемой на заводе в Санкт-Петербурге «пятидверке» была пересмотрена геометрия подвески, установлены новые компоненты (в частности, пружины и амортизаторы). В самой богатой комплектации Premium дорожный просвет у Rio X-Line теперь составляет 195 мм вместо прежних 170 мм, штатно на автомобиль устанавливаются всесезонные шины размерности 195/60 R16 (ранее — 195/55 R16).


В остальных комплектациях устанавливаются колеса с шинами размерности 185/65 R15, а дорожный просвет составляет 190 мм (+20 мм). В России Rio X-Line с доработанной подвеской немного подорожал: цены установлены в диапазоне от 874 900 до 1 124 900 рублей (от 13 320 до 17 100 долларов в пересчете). В Беларуси цены на «пятидверку» начинаются от 25 тысяч рублей за хэтчбек 2018 года выпуска.

 
 
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1 февраля 2019 года начались продажи кросс-хэтчбека Kia Rio X-Line с увеличенным дорожным просветом. «Это наш ответ на запрос со стороны покупателей», - пояснили в...
 
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