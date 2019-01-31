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velcom снизил цену семи смартфонов Samsung
Телеком-оператор velcom снизил цены на ряд популярных смартфонов Samsung. Об этом
Устройства можно купить как одним платежом, так и в рассрочку сроком до 24 месяцев. Правда тогда с оператором придется заключать дополнительное соглашения с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифам линеек Комфорт, Комфорт+, Smart, Бизнес, по тарифам Light, Light+, Для общения M, Для общения L, В твоем ритме, lemon, Smart Бесконечный.
Модель
Топовые модели также скинули в цене.
Отметим, что в интернет-магазинах цены гаджетов могут быть ниже. Но при покупке в Сети вы, скорее всего, лишитесь официальной гарантии.
Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах:
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Устройства можно купить как одним платежом, так и в рассрочку сроком до 24 месяцев.
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