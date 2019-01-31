velcom снизил цену семи смартфонов Samsung

Телеком-оператор velcom снизил цены на ряд популярных смартфонов Samsung. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



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Устройства можно купить как одним платежом, так и в рассрочку сроком до 24 месяцев. Правда тогда с оператором придется заключать дополнительное соглашения с обязательством обслуживаться не менее 12 месяцев по тарифам линеек Комфорт, Комфорт+, Smart, Бизнес, по тарифам Light, Light+, Для общения M, Для общения L, В твоем ритме, lemon, Smart Бесконечный.

Модель Galaxy A6 подешевела с 609 рублей до 559 рублей, Galaxy A6+ соответственно — с 679 до 629 рублей. Galaxy A7 теперь стоит 689 рублей (при оригинальной цене в 739 рублей). Чуть более простые Galaxy J4+ и Galaxy J6+ подешевели до 379 и 439 рублей.

Топовые модели также скинули в цене. Galaxy S9 вместо 1849 рублей оценили в 1739 рублей. Увеличенный Galaxy S9+ (64 ГБ) подешевел до 1899 рублей, модификация на 256 ГБ — до 2259 рублей.

Отметим, что в интернет-магазинах цены гаджетов могут быть ниже. Но при покупке в Сети вы, скорее всего, лишитесь официальной гарантии.

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в наших интернет-магазинах: