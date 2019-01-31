Белорусов ждут «весенние» выходные

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Температура в субботу и воскресенье 2 и 3 февраля будет соответствовать обычным значениям середины марта.

Ближайшие выходные будут в Беларуси нехарактерно теплыми для февраля.

В субботу, 2 февраля, на большей части территории страны будет идти дождь или мокрый снег. Местами ожидается слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха от минус 4 до плюс 1, днем – от 0 до 5 градусов тепла, сообщает TUT.BY со ссылкой на Белгидромет.

В воскресенье, 3 февраля, также будет сыро – почти везде пройдет дождь. Температура повысится: ночью от 0 до плюс 5 градусов, днем – от 1 до 6 градусов тепла. По юго-западу страны и вовсе ожидается плюс7-8 градусов.

Аналогичная погода ожидается и в понедельник, 4 февраля. Холодать начнет во вторник и среду.

Синоптики предупреждают рыбаков: лед на реках в такую погоду становится непрочным. На юге и юго-западе Беларуси в ближайшие дни он начнет разрушаться.