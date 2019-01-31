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Субсидии на оплату ЖКУ в 2018 году получили более 30 тысяч семей

01.02.2019 16:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Субсидии на оплату ЖКУ в 2018 году получили более 30 тысяч семей
Фото из открытых источников


В Беларуси в 2018 году безналичные жилищные субсидии получили более 30 тыс. семей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании итоговой коллегии Минжилкомхоза об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019-й.

Субсидии на оплату ЖКУ в 2018 году получили более 30 тысяч семей Оплатить «жировку». Что нужно для получения безналичных жилищных субсидий

"В 2018 году усовершенствован порядок предоставления безналичных жилищных субсидий. Это действенный механизм, он позволил оказать государственную поддержку за прошлый год более чем 30 тыс. семей на сумму более Br1 млн", - отметил Александр Терехов.

При этом более 95% помощи было оказано по выявительному принципу.

Система безналичных жилищных субсидий для оплаты ЖКУ начала действовать в Беларуси с октября 2016 года. Указом № 225, подписанным 7 июня 2018 года, система была расширена. Право на получение субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите населения. Субсидии также стали положены получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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При этом более 95% помощи было оказано по выявительному принципу.
 
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