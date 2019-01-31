Субсидии на оплату ЖКУ в 2018 году получили более 30 тысяч семей



В Беларуси в 2018 году безналичные жилищные субсидии получили более 30 тыс. семей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании итоговой коллегии Минжилкомхоза об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019-й.

"В 2018 году усовершенствован порядок предоставления безналичных жилищных субсидий. Это действенный механизм, он позволил оказать государственную поддержку за прошлый год более чем 30 тыс. семей на сумму более Br1 млн", - отметил Александр Терехов.

При этом более 95% помощи было оказано по выявительному принципу.

Система безналичных жилищных субсидий для оплаты ЖКУ начала действовать в Беларуси с октября 2016 года. Указом № 225, подписанным 7 июня 2018 года, система была расширена. Право на получение субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и получающим соответствующие пособия в органах по труду, занятости и социальной защите населения. Субсидии также стали положены получающим пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.