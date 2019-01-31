Дарья Бубешко, стипендиат специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи: «Наука открывает широкие возможности для практики»

Ассистент 1-й кафедры внутренних болезней Гродненского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Дарья Бубешко заслужила право быть в числе стипендиатов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. О своей научной разработке и дальнейших исследовательских планах в сфере кардиологии перспективная гродненская ученая рассказала корреспонденту «ГП».





Тема кандидатской диссертации Дарьи Бубешко – «Тахи-индуцированная систолическая дисфункция у пациентов с фибрилляцией предсердий» – порой звучит замысловато даже для медиков. Вопрос сложный и узкоспециализированный, но Дарья не побоялась взяться за его разработку. Говоря простым языком, «фибрилляция предсердий» – нарушение ритма сердца. Порой такая дисфункция может привести к развитию серьезной патологии – сердечной недостаточности. А это в особо запущенных случаях – прямой путь к инвалидности.

– Суть исследования заключалась в том, чтобы разработать метод, который бы позволил оценить риск возникновения сердечной недостаточности у человека с фибрилляцией – самым частым видом нарушения ритма сердца, – рассказывает Дарья Бубешко. – При своевременном выявлении высокого риска развития болезни можно подобрать наиболее верное лечение, предупредив прогрессирование сердечной недостаточности и утрату трудоспособности.

Своей исследовательской цели кандидат медицинских наук добилась. Разработки Дарьи сейчас внедрены в лечебную практику областного кардиологического центра и других учреждений здравоохранения. Значимость исследований подтверждена инструкцией по применению, утвержденной Министерством здравоохранения. А это выход на совершенно новый практический уровень научных изысканий.





Метод оценки риска развития болезни, предложенный Дарьей, на первый взгляд, очень простой и, что немаловажно, совершенно безболезненный и безопасный для пациента.

– Он представляет собой добавление в математическое уравнение определенных медицинских показателей и обладает высокой диагностической чувствительностью. Метод можно применять как в условиях стационара, так и на базе поликлиники, – поясняет Дарья Бубешко. – Человеку необходимо пройти суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ и сдать кровь на один биомаркер. Этого достаточно.

Поступая на лечебный факультет Гродненского государственного медицинского университета, Дарья видела себя исключительно врачом-практиком. Во время учебы у тогда еще юной студентки появилась возможность попробовать себя в научно-исследовательской работе в студенческих научных кружках при кафедрах университета. За «взращивание» талантливого молодого ученого взялся член-корреспондент НАН Беларуси, доктор медицинских наук, профессор Виктор Снежицкий. К слову, Виктор Александрович – один из признанных аритмологов в стране.

– Научный руководитель стал тем человеком, который в корне изменил мое отношение к исследовательской деятельности, – признается Дарья. – Я поняла, что наука не исключает, а наоборот, дает широкие возможности заниматься практикой. Наоборот, она помогает более глубоко изучить заболевание, понять причины его возникновения, выработать новые тенденции в лечении. Именно поэтому после окончания университета я решила поступать в аспирантуру.

Наблюдение за пациентами в кардиоцентре, проработка огромного количества литературы, подготовка публикаций и представление промежуточных результатов на многочисленных конференциях в Беларуси, Санкт-Петербурге, Белостоке – на подготовку кандидатской диссертации и внедрение разработки в лечебную практику ушло практически три года.

За это время Дарья успела не только достигнуть значимых научных высот, но и стать мамой. Маленькому Егору почти полтора года. Втайне Дарья мечтает, что сын пойдет по ее медицинским стопам и будет кардиохирургом. Пока же малыш «помогает» маме писать еще одну научную работу. По словам молодого ученого, медицина не стоит на месте. Малейший перерыв – и начатые тобой исследования «доведет до ума» кто-то другой. Поэтому Дарья по-прежнему трудится не покладая рук. Сейчас она руководитель темы, предложенной Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований, продолжает изучать причины возникновения сердечной недостаточности у пациентов с фибрилляцией предсердий – правда, теперь уже на молекулярно-генетическом уровне.

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