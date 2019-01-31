Гомельчанин о том, как уволился с завода, похудел и подкачался

GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после» , где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. 32-летний Алексей Громыко из Гомеля поделился своей историей о том, как уволился с завода и стал тренироваться четыре раза в неделю.



Фото: из личного архива

— После универа я попал по распределению на завод мастером. Работа, мягко говоря, нервная. На себя я просто забил. Сил и желания что-то делать не оставалось. Хотя это, скорее, оправдания. Я пришел к сотне не «мяса», как говорят иногда в мире «качков», а, скорее, отборного «сальтисона».

Попутно я занимался фотографией: это то, что очень любил, что приносило мне огромное моральное удовлетворение. По истечении отработки я решился на кардинальный шаг: уволиться и уйти в фотографию. Приказ об увольнении был подписан. Последние две недели работы вместо гудков в мобильном я поставил отрывок из песни Кипелова «Я свободен», что изрядно подбешивало начальство во время звонков и, естественно, заставляло улыбнуться меня.

Уволившись и уйдя в любимое дело, я решил изменить себя. Полгода на овощах (с белковой пищей, естественно). Кардио на велосипеде по утрам. И с почти сотни я похудел до 74 кг. Цель была достигнута. Но я превратился в «дрыщика». Поставил новую цель — пошел в тренажерный зал. Сначала для меня это было просто отдушиной, потому что после тренировок ощущал неимоверное спокойствие на душе. Со временем тело стало трансформироваться. Окружающие стали замечать перемены во мне, что мотивировало еще больше.



Фото: из личного архива

Спустя год я пришел к нынешней форме. Сейчас это уже образ жизни. Нормальное состояние, в котором мне комфортно. Не говоря о моральной составляющей тренировок, после них — спокойствие, умиротворение.

Да, я постоянно слежу за питанием. Да, каждую неделю у меня по четыре тренировки. Да, приходится порой отказываться от сладостей. Но и разгрузочный день раз в неделю ведь никто не отменял. Стоит ли оно того? Жизнь одна. И тут уже каждый решает для себя, как ее прожить.