Google заплатил штраф за отказ от фильтрации запрещенного контента в России

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Штраф, выставленный корпорации, составил полмиллиона российских рублей. Деньги уже перечислены.

Американская корпорация Google оплатила штраф за неприсоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС) и отказ от фильтрации запрещенного контента в России, сообщает РИА Новости .

В Роскомнадзоре пояснили, что согласно российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к ФГИС, содержащей перечень таких страниц.

В случае, если Google продолжит нарушать законодательство, будет возбуждено второе административное дело, а штраф вырастет до 700 тыс. рублей.