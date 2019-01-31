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Google заплатил штраф за отказ от фильтрации запрещенного контента в России
01.02.2019 17:00 — Разное | Ежедневник
фото: 24smi.org
Штраф, выставленный корпорации, составил полмиллиона российских рублей. Деньги уже перечислены.
Американская корпорация Google оплатила штраф за неприсоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС) и отказ от фильтрации запрещенного контента в России, сообщает
В Роскомнадзоре пояснили, что согласно российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к ФГИС, содержащей перечень таких страниц.
В случае, если Google продолжит нарушать законодательство, будет возбуждено второе административное дело, а штраф вырастет до 700 тыс. рублей.
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Штраф, выставленный корпорации, составил полмиллиона российских рублей. Деньги уже перечислены.
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