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Начало акции безопасность в каждый дом положено на Случчине

01.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Начало акции безопасность в каждый дом положено на Случчине

В последний день января Слуцкие спасатели в рамках акции «Безопасность в каждый дом» и месячника пожарной безопасности встретились с жителями деревни Клепчаны.

В сельском доме культуры работники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями Минского областного управления МЧС рассказали местным жителям основные правила пожарной безопасности, ознакомили с оперативной обстановкой в области и районе. После занимательной беседы был продемонстрирован тематический профилактический фильм, всем присутствующим были вручены познавательные буклеты с полезными советами в области пожарной безопасности. Были организованы конкурсы и викторины, председатель Кировского сельского совета примерил на себя форму пожарного, мужчины соревновались кто быстрее и надежнее установит автономный пожарный извещатель, каждый мог попробовать по телефону вызвать пожарных.

Все присутствующие получили огромный багаж знаний и запас хорошего настроения на долгое время. В завершении мероприятия гражданам, дома которых наиболее подвержены риску возникновения пожара, были вручены два автономных пожарных извещателя.

Начало акции безопасность в каждый дом положено на Случчине

Начало акции безопасность в каждый дом положено на Случчине

Начало акции безопасность в каждый дом положено на Случчине

Слуцкий РОЧС

 
 
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В последний день января Слуцкие спасатели в рамках акции «Безопасность в каждый дом» и месячника пожарной безопасности встретились с жителями деревни Клепчаны.
 
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