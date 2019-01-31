«Ломать ничего нельзя» — на совещании у Лукашенко обсудили развитие национальной системы образования

Из школьных программ необходимо убирать все лишнее и приводить их в соответствие с требованиями современной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования.

«Мы договорились о том, что, начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний», — сказал Александр Лукашенко.

Президент рассказал и о своем отношении к учебникам, подчеркнув, что их также необходимо обновлять в соответствии с новыми программами. «Учебники — это икона, это святое. Я как педагог по образованию отношусь к учебнику, как к иконе даже в современной жизни, когда книга не стала потребной, насущной для людей: интернет и прочее… Одно другое, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная, — заявил глава государства. — И нам с этих позиций надо было подойти к учебникам, и прежде всего в школе».

Такие же подходы должны применяться и к вузовским пособиям, обратил внимание Александр Лукашенко. «Но с вузом проще: студент должен сам уметь искать эти знания, начиная от учебников и заканчивая интернетом, какими-то монографиями, научными работами. Но все равно учебник — это основное, это книга, на основании которой студент ориентируется в материале», — резюмировал Президент.

Лампочку не могут вкрутить — Александр Лукашенко требует усилить трудовую подготовку в школах

Трудовую подготовку в школах необходимо расширять. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил сегодня, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования.

По мнению главы государства, трудовое обучение в старших классах не только позволяет школьникам приобрести профессиональные навыки, но готовит их к жизненным, бытовым ситуациям. Нынешнее же поколение с ними едва справляется, считает Александр Лукашенко.

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими, — отметил Президент. — Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как пожарить яичницу, не может пришить пуговицу?»

Есть проблемы и с физическим воспитанием в школах, обратил внимание глава государства. Он подчеркнул, что детям надо прививать здоровый образ жизни, обучать их различным видам спорта. Александр Лукашенко вспомнил, как в его школьные годы учителя относились к урокам физвоспитания: «Не дай бог ты не пришел и не освоил программу по лыжной подготовке, по игровым видам спорта, по легкой атлетике. Куда это делось?»

Александр Лукашенко высказался о дне информирования «Школа активного гражданина»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад о перспективах развития национальной системы образования, раскритиковал введенный недавно в школах единый день информирования «Школа активного гражданина» (ШАГ).

«Ваш этот ШАГ, который вы ввели, так называемая «Школа активного гражданина» — это отдельный разговор. Это должно пронизывать все курсы: от математики до гуманитарных дисциплин. Это надо преподавать на каждом уроке по каждому курсу, формируя гражданскую позицию человека, а не выделением какого-то отдельного курса — «Школа активного гражданина», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сам по себе этот проект вроде бы и неплохой. Но он засомневался, готовы ли учителя заниматься им. «Вы об этом подумали? И что, после того как вы придумали в Минобразования этот ШАГ, они будут преподавать на нем? Для этого у нас есть исторические дисциплины, есть литература и так далее. Там надо преподавать элементы этих ШАГов, семью надо задействовать и средства массовой информации, чтобы сформировать этого активного гражданина», — считает глава государства.

Он также высказал ряд критических замечаний к другим курсам, в том числе по основам безопасности жизнедеятельности.

«Жесточайшая надуманность вместо того, чтобы развивать, продвигать то, что уже опробовано жизнью, и то, что нужно будет завтра», — подчеркнул Александр Лукашенко.



В Беларуси будет единая магистратура для подготовки научно-ориентированных специалистов — Игорь Карпенко

В Беларуси будет единая магистратура для подготовки научно-ориентированных специалистов. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси о перспективах развития национальной системы образования.

Тема деятельности магистратуры в числе других рассматривалась во время доклада. «Договорились, что будет единая магистратура. До недавнего дня у нас функционировали два вида магистратуры — научно-ориентированная и практико-ориентированная, — сказал министр. — Сейчас будет один вид магистратуры, нацеленный на подготовку научно-ориентированных специалистов под инновационные, конструкторские разработки, а также под педагогическую деятельность».

По словам Игоря Карпенко, определенная работа в этом направлении уже начата. «Мы создали модель такой магистерской подготовки и сейчас работаем над учебными планами, программами. Укрупнены научно-ориентированные, инновационные и педагогические специальности магистратуры», — сказал он.

Подписан приказ министра по набору на такие специальности. «В ближайшее время будут сформированы цифры приема в магистратуру как на бюджетной, так и на платной основе. И таким путем будем двигаться дальше. То есть магистратура должна готовить кадры, которые в перспективе будут влиять на инновационное развитие экономики, на научную сферу и педагогическую деятельность», — резюмировал руководитель ведомства.