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Минск и Тбилиси стали самыми популярными городами для поездок на выходные

01.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Минск и Тбилиси признаны самыми желанными городами ближнего зарубежья для поездки на выходные дни, свидетельствуют результаты опроса туристов в соцсетях сервиса бронирования жилья Tvil.ru

За эти города проголосовали по 30% опрошенных.  

В первую пятерку городов ближнего зарубежья, привлекательных для поездок на выходные, вошли Баку (13%), Астана (11%) и Ереван (6%).  

Ранее сообщалось, что самым популярным направлением среди российских городов по итогам 2018 года стал Санкт-Петербург. Большинство бронирований отелей пришлось именно на Санкт-Петербург. Туристы останавливались в городе на 4-5 дней, цена за сутки в среднем составила 2878 рублей в сутки.  

На втором месте в рейтинге – Москва. В среднем туристы останавливались в городе на 3 ночи.

Тройку замыкает Казань. Путешественники проводили в городе 2 дня. 



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Теги: Минск
 
 
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