Минск и Тбилиси стали самыми популярными городами для поездок на выходные

Минск и Тбилиси признаны самыми желанными городами ближнего зарубежья для поездки на выходные дни, свидетельствуют результаты опроса туристов в соцсетях сервиса бронирования жилья Tvil.ru .

За эти города проголосовали по 30% опрошенных.

В первую пятерку городов ближнего зарубежья, привлекательных для поездок на выходные, вошли Баку (13%), Астана (11%) и Ереван (6%).

Ранее сообщалось, что самым популярным направлением среди российских городов по итогам 2018 года стал Санкт-Петербург. Большинство бронирований отелей пришлось именно на Санкт-Петербург. Туристы останавливались в городе на 4-5 дней, цена за сутки в среднем составила 2878 рублей в сутки.

На втором месте в рейтинге – Москва. В среднем туристы останавливались в городе на 3 ночи.

Тройку замыкает Казань. Путешественники проводили в городе 2 дня.