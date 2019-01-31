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Минск и Тбилиси стали самыми популярными городами для поездок на выходные
01.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Минск и Тбилиси признаны самыми желанными городами ближнего зарубежья для поездки на выходные дни, свидетельствуют результаты опроса туристов в соцсетях сервиса бронирования жилья
За эти города проголосовали по 30% опрошенных.
В первую пятерку городов ближнего зарубежья, привлекательных для поездок на выходные, вошли Баку (13%), Астана (11%) и Ереван (6%).
Ранее сообщалось, что самым популярным
На втором месте в рейтинге – Москва. В среднем туристы останавливались в городе на 3 ночи.
Тройку замыкает Казань. Путешественники проводили в городе 2 дня.
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Рейтинг возглавили Минск и Тбилиси.
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