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Гуренко: За два дня до игры с БАТЭ мне была дана, как бы выразиться, установка по трем игрокам

01.02.2019 17:17 — Разное | Tut.by  
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Прессбола» Александру Добрияну о ситуации с Александром Нойоком.


Фото: ФК Сергей Гуренко. «Динамо» (Минск)

— Летом вы не выпустили Нойока в основе против БАТЭ, пояснив, что у него болел живот. И все же осталось ощущение, что этим объяснением вы прикрывали клубное руководство. Убрать украинца, говорят, было решением Юрия Чижа…

— Сейчас я уже могу об этом говорить. За два дня до игры мне была дана, как бы выразиться, установка: есть вопросы по трем игрокам. Фамилии называть не буду…

— Нойок, Жавнерчик и Сачивко?

— Видно, у вас есть определенная информация. Так вот. В итоге по Жавнерчику вопрос отпал. По Нойоку было категорическое «нет». А по Сачивко я должен был принимать самостоятельное решение. Если быть до конца откровенным, я разговаривал с Жавнерчиком: «Макс, было что-то?» — «Витальевич, ничего». Поэтому решил выставить Сачивко в состав. Но одно из условий — он ничего не должен был знать. Подошел к Нойоку, попросил об этом, объяснил, что складывается такая вот ситуация. Даже сказал ему такие слова: «Чтобы поставить тебя в состав, я одной рукой должен внести твою фамилию в протокол, а другой писать заявление об уходе». Один раз я это уже сделал — ни к чему хорошему не привело. Заверил, что рассчитываю на него: «Игра может сложиться по-разному, и мне надо, чтобы ты был готов. Если результат будет складываться не в нашу пользу, должен будешь провести свой лучший матч в карьере».

Думал, что нашли с Сашей общий язык. Ошибся. Все знают, как сложился тот матч. После пропущенного мяча Нойок сразу же вышел на поле, но сыграл безобразно. Что я ему и высказал при ребятах. А Саша при всей команде мне соврал. Оказалось, после нашего разговора он сразу же сообщил все Сачивко. Как может человек играть, если его подозревают, что может умышленно ошибиться? В итоге так и произошло.

Неприятно все это вспоминать. Но как можно относиться к тому, когда Нойок говорит, будто едет играть во львовские «Карпаты», а оказывается в Бресте, когда сегодня целует эмблему одного клуба, а через неделю другого? Он на меня обиделся, что не поставил его в состав. А мне не обидно, когда в игре с «Витебском» он спокойно смотрит, как Фурлан из-под него забивает? Вот тебе два очка, и второе место — наше. Получается, игрок может обижаться на тренера, у которого нет выбора, а тренер нет. Да в другой команде за подобное вполне могли и «пятак» начистить.

Кем был Нойок до прихода в минское «Динамо»? Человеком, который ездил по просмотрам в Беларуси. Не прошел просмотр в «Шахтере», в «Динамо» взяли со второго раза, потому что никого другого не нашли. При мне он заиграл и стал лучшим полузащитником чемпионата Беларуси, я сделал его капитаном. А кто он сейчас? Один из многих…

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о ситуации с Александром Нойоком.
 
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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