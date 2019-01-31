Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Ясинский 31 января провел встречу с тружениками КСУП «Элит-Агро Больтиники».





Состоявшийся разговор в форме отчета власти был посвящен достижениям белорусского народа в 2018 году, который прошел под знаком Года малой родины. Как отметил докладчик, знаковыми событиями запомнилось это время и для жителей района, которые много сделали положительного для обустройства Вороновщины в различных сферах жизнедеятельности. Большие планы по наведению порядка на земле, улучшению медицинского и культурного обслуживания жителей населенных пунктов района предстоит реализовать и в 2019-2020 годах, которые также посвящены малой родине.







На встрече с участием первого заместителя начальника райсельхозпрода Эдварда Богдюна и директора сельхозпредприятия Юзефа Сурконта были затронуты и волнующие людей проблемы. Не вовремя проводится расчистка дорог от снега, отсутствие в агрогородке Бенякони банкомата вызывает дискомфорт в жизни сельчан.





