|
Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Ясинский 31 января провел встречу с тружениками КСУП «Элит-Агро Больтиники».
01.02.2019 — Разное | Вороновская газета
Состоявшийся разговор в форме отчета власти был посвящен достижениям белорусского народа в 2018 году, который прошел под знаком Года малой родины. Как отметил докладчик, знаковыми событиями запомнилось это время и для жителей района, которые много сделали положительного для обустройства Вороновщины в различных сферах жизнедеятельности. Большие планы по наведению порядка на земле, улучшению медицинского и культурного обслуживания жителей населенных пунктов района предстоит реализовать и в 2019-2020 годах, которые также посвящены малой родине.
На встрече с участием первого заместителя начальника райсельхозпрода Эдварда Богдюна и директора сельхозпредприятия Юзефа Сурконта были затронуты и волнующие людей проблемы. Не вовремя проводится расчистка дорог от снега, отсутствие в агрогородке Бенякони банкомата вызывает дискомфорт в жизни сельчан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Ясинский 31 января провел встречу с тружениками КСУП «Элит-Агро Больтиники».
Состоявшийся разговор в форме отчета власти был посвящен достижениям белорусского народа в 2018 году, который прошел под знаком Года малой родины. Как отметил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)