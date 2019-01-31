Тема недели: Президент провел совещание о перспективах развития системы образования

«Ломать ничего нельзя» — на совещании у Лукашенко обсудили развитие национальной системы образования





Ломать сложившуюся систему образования в Беларуси нельзя, но совершенствовать необходимо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования.

«К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Я просто хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В то же время Президент не исключил, что при совершенствовании системы образования в школах и вузах придется отказаться от некоторых аспектов. «Если мы понимаем, что от этого надо отказаться, это надо делать решительно. Самое главное в образовании, да и вообще (в экономике и других вопросах) — когда мы знаем, что надо делать, но из-за нашего махрового бюрократизма начинаем затягивать эти процессы. Тогда проходит время, и мы видим: то, что надо было делать вчера, уже неприемлемо для сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. Получается, этап непройденный, и мы хватаемся за передовое, а под этим передовым нет фундамента, — заметил глава государства. — Поэтому все надо делать постепенно, как говорят в народе, плавно. И двигаться от меньшего к большему, от простого к сложному. Так, мы договорились, будем действовать в образовании».

В связи с этим, напомнил Александр Лукашенко, он поручал усилить практико-ориентированную подготовку, сократить сроки обучения в вузах по многим дисциплинам, обновить учебные программы и учебники.

Глава государства также потребовал определиться с необходимым количеством обучаемых в высших учебных заведениях. Однако пояснил, что это поручение не распространяется на экспорт образовательных услуг, который приносит стране немалые деньги. Только по линии Министерства образования удалось заработать $35 млн. «Система белорусского образования очень востребована. По-моему, 108 стран обучаются в Беларуси, около 25 тысяч человек. Это здорово, — отметил он. — А нам надо столько выпустить из вузов студентов, сколько нужно для нашей экономики и жизни».

Александр Лукашенко предупредил, что вопрос экспорта образовательных услуг держит всегда на контроле. Он рассказал о недавнем запросе на обучение зарубежных студентов в Гродно, белорусской стороне были готовы заплатить хорошие деньги. Однако вопрос застопорился: не хватало общежитий, чтобы разместить иностранных студентов. «Уже начали строить», — обратил внимание Президент.





Отдельно глава государства остановился на особенностях обучения в бакалавриате и магистратуре. По его мнению, студент должен уходить из вуза уже полностью подготовленным специалистом, а не просто обладающим первоначальными знаниями и навыками. «Я категорически запрещаю подобным образом строить систему образования. У нас есть нормальная система образования: человек окончил вуз, получил высшее образование — иди и работай. Я не против магистратуры, но туда должны идти самые способные и желающие дальше получать образование, заниматься наукой и преподаванием. И у нас такая традиция с советских времен, а может, еще и досоветских. И это хорошо. Как обстоят дела здесь? Я поручал проверить. Выполнено ли мое поручение?» — спросил Президент.

Если дело в зарплате педагогов, которая зависит от количества часов, то, по мнению главы государства, необходимо просто увеличить им зарплату. «Пусть будет меньше часов, ставок, но деньги оставим те же, еще добавим. Но преподаватель не должен все время ходить за студентами. Половину рабочего дня он должен преподавать, а половину — заниматься самообразованием. В противном случае, какой он преподаватель», — считает Александр Лукашенко.

Зарплаты учителей, по его мнению, уже вывели на приемлемый уровень, остальное в руках самих педагогов. «Школа имеет возможность доплатить. Учитель у нас уже за Br900 получает в среднем. Может, где-то надо молодежь поддержать, может, еще что-то. Смотрите, чтобы вы дошлифовали зарплату. Нельзя учителя обижать — это наша опора и основа. Без учителя ничего быть не может — ни сегодняшнего дня, ни завтрашнего», — заявил белорусский лидер.

Особое внимание глава государства поручил уделить подготовке педагогических кадров. «Нет того контроля и того спроса, который был когда-то за преподаванием. Чтобы учитель шел и по-хорошему дрожал за то, чтобы прийти со знаниями и передать их ученикам», — констатировал он.

Президент подчеркнул, что необходимо ценить как школьных учителей, так и педагогов в вузах, сколько бы лет им ни было. Если они хотят и могут работать, приносят пользу университету, надо беречь таких специалистов и ни в коем случае не выгонять.

Александр Лукашенко также высказался о проблемных вопросах вузовской подготовки, отметив, что обучение должно быть более практико-ориентированным. «Порой образование ни к черту! Люди начинают не то что доучиваться на производстве (это естественно, жизнь меняет быстро), они переучиваться начинают. Мы переучиваем на производстве, если приходит человек. То есть в некоторых вузах работаем вхолостую. Это ненормально, мы отрываемся от жизни. Этого быть не должно», — убежден глава государства.

Что касается частный вуз или государственный, Президент заметил, что это всего лишь форма собственности, а требования к ним предъявляются одинаковые. «Мы не против частных вузов, но они должны работать не хуже, чем государственные. Нужно соблюдать тот стандарт, который мы сегодня выработали и имеем в Беларуси», — сказал он.

Во время совещания также обсуждались вопросы проведения экзаменов после окончания школы, а также централизованного тестирования при поступлении в вузы. «Посмотрите, сколько мы, после того как ввели тестирование, сделали отступлений, нужных для жизни, чтобы не угробить талант. Не всегда только тестирования могут дать представление преподавателям, которые набирают в вузы абитуриентов, об их жизненном уровне, знаниях, способностях», — обратил внимание Александр Лукашенко.

На совещание к главе государства были приглашены глава Администрации Президента Наталья Кочанова, министр образования Игорь Карпенко, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, ректор Академии управления при Президенте Беларуси Геннадий Пальчик, директор Национального института образования Валентина Гинчук и директор минской гимназии №10, председатель Ассоциации руководителей учреждений образования ОО «Белорусское педагогическое общество» Марина Ильина.

Президенту доложили об обновлении школьных учебных программ и подготовке новых учебников, трудовом обучении старшеклассников, подготовке специалистов с высшим образованием, реализации направлений государственной молодежной политики, экспорте услуг в сфере образования и заработной плате педагогов.





Лукашенко о школьных программах: критерием должна быть наша жизнь и действительность

Из школьных программ необходимо убирать все лишнее и приводить их в соответствие с требованиями современной жизни, заявил Александр Лукашенко.

«Мы договорились о том, что, начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что ему приходится каждый день сталкиваться со школьными программами, поэтому он видит все недочеты. «Похоже, математиков одних только готовим. Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего в стране нужно математиков. Понятия в математике (у школьников. — Прим. БЕЛТА) должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего», — констатировал глава государства.

Кроме того, убежден Александр Лукашенко, великих математиков много быть в принципе не может. Это, по его мнению, редкость. «А мы под эту редкость начинаем косить. В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы, — заметил Президент. — Я не хочу, чтобы математики обиделись на мои рассуждения, я ничего плохого о них не сказал. Но еще раз повторяю: математик — это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном — в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?»

Глава государства сказал, что есть и другие предметы, программы по которым выстроены неправильно. В пример он привел биологию, на которой чуть ли не половину учебного года могут подробно изучать червей. Хотя, если школьник не собирается становиться биологом, эти знания в жизни ему просто не пригодятся.

Президент рассказал и о своем отношении к учебникам, подчеркнув, что их также необходимо обновлять в соответствии с новыми программами. «Учебники — это икона, это святое. Я как педагог по образованию отношусь к учебнику, как к иконе, даже в современной жизни, когда книга не стала потребной, насущной для людей: интернет и прочее… Одно другое, правда, не исключает. Но для меня книга как была иконой, так и осталась. А учебник на порядок выше, чем обычная книга, даже самая ценная, — заявил глава государства. — И нам с этих позиций надо было подойти к учебникам, прежде всего в школе».

Александр Лукашенко подчеркнул, что детей надо научить ценить учебники, а содержание и качество изданий должны быть на высшем уровне.

Такие же подходы должны применяться и к вузовским пособиям, обратил внимание Президент. «Но с вузом проще: студент должен сам уметь искать знания, начиная от учебников и заканчивая интернетом, какими-то монографиями, научными работами. Но все равно учебник — это основное, это книга, на основании которой студент ориентируется в материале», — резюмировал он.

Лампочку не могут вкрутить — Лукашенко требует усилить трудовую подготовку в школах

Трудовую подготовку в школах необходимо расширять. Такую задачу поставил Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, трудовое обучение в старших классах не только позволяет школьникам приобрести профессиональные навыки, но готовит их к жизненным, бытовым ситуациям.

Нынешнее же поколение с ними едва справляется, считает Александр Лукашенко.

«Вы посмотрите на наших ребят. Я не знаю, как они женятся. Почему их жены выгоняют из дома и семьи рушатся? Да потому что ничего делать не умеют! Он лампочку не может в люстру завернуть, элементарно починить чайник или кофеварку. Он не может понять, почему она не работает. Не знает, что такое рубанок, фуганок, стамеска, долото, молоток, топор и как работать ими, — отметил Президент. — Это же нас научили в школе. Почему же мы на это «забили» и так относимся к детям? Почему девчонка не знает, как пожарить яичницу, не может пришить пуговицу?»

Есть проблемы и с физическим воспитанием в школах, обратил внимание глава государства. Он подчеркнул, что детям надо прививать здоровый образ жизни, обучать их различным видам спорта. Александр Лукашенко вспомнил, как в его школьные годы учителя относились к урокам физвоспитания: «Не дай бог ты не пришел и не освоил программу по лыжной подготовке, по игровым видам спорта, по легкой атлетике. Куда это делось?»





Лукашенко высказался о дне информирования «Школа активного гражданина»

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал введенный недавно в школах единый день информирования «Школа активного гражданина» (ШАГ).

«Ваш этот ШАГ, который вы ввели, так называемая «Школа активного гражданина» — это отдельный разговор. Это должно пронизывать все курсы: от математики до гуманитарных дисциплин. Это надо преподавать на каждом уроке по каждому курсу, формируя гражданскую позицию человека, а не выделением какого-то отдельного курса — «Школа активного гражданина», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сам по себе этот проект вроде бы и неплохой. Но он засомневался, готовы ли учителя заниматься им. «Вы об этом подумали? И что, после того как вы придумали в Минобразования этот ШАГ, они будут преподавать на нем? Для этого у нас есть исторические дисциплины, есть литература и так далее. Там надо преподавать элементы этих ШАГов, семью надо задействовать и средства массовой информации, чтобы сформировать этого активного гражданина», — считает глава государства.

Он также высказал ряд критических замечаний к другим курсам, в том числе по основам безопасности жизнедеятельности.

«Жесточайшая надуманность вместо того, чтобы развивать, продвигать то, что уже опробовано жизнью, и то, что нужно будет завтра», — подчеркнул Александр Лукашенко.

В Беларуси будет единая магистратура для подготовки научно-ориентированных специалистов — Карпенко

Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси о перспективах развития национальной системы образования.

Тема деятельности магистратуры в числе других рассматривалась во время доклада. «Договорились, что будет единая магистратура. До недавнего дня у нас функционировали два вида магистратуры — научно-ориентированная и практико-ориентированная, — сказал министр. — Сейчас будет один вид магистратуры, нацеленный на подготовку научно-ориентированных специалистов под инновационные, конструкторские разработки, а также под педагогическую деятельность».

По словам Игоря Карпенко, определенная работа в этом направлении уже начата. «Мы создали модель такой магистерской подготовки и сейчас работаем над учебными планами, программами. Укрупнены научно-ориентированные, инновационные и педагогические специальности магистратуры», — сказал он.

Подписан приказ министра по набору на такие специальности. «В ближайшее время будут сформированы цифры приема в магистратуру как на бюджетной, так и на платной основе. И таким путем будем двигаться дальше. То есть магистратура должна готовить кадры, которые в перспективе будут влиять на инновационное развитие экономики, на научную сферу и педагогическую деятельность», — резюмировал руководитель ведомства.

Министр образования рассказал подробности доклада Президенту Беларуси

Министр образования Игорь Карпенко рассказал журналистам подробности доклада Президенту Беларуси по перспективам развития национальной системы образования.

Руководитель ведомства подчеркнул, что системе образования уделяется пристальное внимание и главой государства, и правительством. «Образование — важная сфера, которая волнует не только тех, кто учится, но и родителей, бабушек, дедушек. Все общество заинтересовано в том, чтобы система образования развивалась качественно, поступательно, чтобы она достигала серьезных результатов, — отметил он. — Данные вопросы серьезно обсуждались на Республиканском педагогическом совете, и сегодня мы должны были доложить, как реализуются решения совета, как выполняются поручения Президента».

По словам министра, особое внимание Александр Лукашенко уделил вопросам качества общего среднего образования и содержанию высшего образования в стране.

В связи с этим Игорь Карпенко рассказал о некоторых нововведениях. «Мы ввели новую программу, по которой занимаются учащиеся 1-8-х классов. Мониторим процесс внедрения этих программ, использования учебников и сегодня видим, что программы могут быть усовершенствованы, могут еще подправляться те же учебники, мы этот процесс ведем постоянно», — заверил он.

Вместе с тем министр видит проблему в том, как реализуется эта программа непосредственно в образовательном процессе, как учитель использует материал и в каких объемах дает домашние задания, как выделяет и преподносит школьникам главные позиции. «То есть вопрос состоит в формировании методической культуры и методической грамотности учителя, — убежден глава ведомства. — В этой связи мы договорились, что будем повышать квалификацию учителей через курсы, через проведение методических секций по различным предметам. Да, мы пока не успеваем за изданием учебников издавать методические пособия, или как мы их называем, книгу для учителя, которая бы лучше раскрывала позиции, как преподнести тот или иной материал».

Кроме того, в министерстве намерены еще раз вернуться к рассмотрению структуры учебного плана, обязательного количества часов в неделю в тех или иных классах в системе общего среднего образования. «Конечно же, решения будут приниматься с учетом мнений и педагогической общественности, и специалистов. Мы должны все это посмотреть. Коснемся и вопросов итоговой аттестации, потому что это также одна из систем, которая загружает школьников, — рассказал министр. — Давайте скажем откровенно: сегодня у нас школьный экзамен проходит в одной форме, а вступительная кампания, например, в вузе, проходит в совершенной другой. Конечно, это создает определенные проблемы с точки зрения подготовки учащегося к той или иной экзаменационной кампании».

При этом Игорь Карпенко отметил, что для общественности не будет каких-то революционных потрясений, заранее объявят, какие будут подходы и требования, чтобы была возможность подготовиться к тем или иным изменениям.

Министр также коснулся содержания вузовского образования. «Мы серьезно сократили наборы в высшие учебные заведения, они осуществляются в первую очередь под потребности национальной экономики, заказчиков кадров. Если в 2011 году обучалось 430 тыс. студентов, то на сегодняшний момент 283 тыс. То есть сокращение произошло ощутимое», — констатировал он.

Вместе с тем увеличены наборы на ряд специальностей, которые востребованы в экономике страны, например, в сфере ИТ.

В министерстве серьезно изучают структуру учебных планов, программ, которые реализуются по различным специальностям. «В системе высшего образования 380 специальностей, и есть некоторые повторы, где-то, например, школьная программа повторяется. К примеру, курс истории Беларуси в вузе практически перекликается с курсом школьной программы. Поэтому необходима определенная корректировка, — считает Игорь Карпенко. — И над этим мы сейчас работаем, над совершенствованием социально-гуманитарного блока преподавания в вузе. Этим занимается соответствующая рабочая группа, которая выработала подходы, и я думаю, что до конца года проведем совещание заведующих кафедр общественных наук системы высшего учебного образования, где примем соответствующие решения по изменению подходов преподавания социально-гуманитарного блока дисциплин».

Игорь Карпенко также рассказал, что сегодня Президент обратил внимание на тему практико-ориентированной подготовки специалистов: должно быть взаимодействие с заказчиками кадров, с конкретными предприятиями, организациями и совершенствование в этом плане программ обучения. «Многое уже сделано в этом направлении, но предстоит еще некоторые вопросы скорректировать и внедрить в практику образовательного процесса», — отметил руководитель ведомства.