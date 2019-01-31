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Безопасность — в каждый дом

01.02.2019 17:04 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем. В большинстве случаев огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения правилами безопасности.

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них с 21 января по 28 февраля в республике проходит акция «Безопасность – в каждый дом!».

Безопасность — в каждый дом

Акция состоит из 5 этапов.

1-й этап – 21 января – 1 февраля (акция проводится на открытых площадках сельских советов, а также на базе опорных пунктов общественного правопорядка);

2-й этап – 4-12 февраля (акция проводится в отделениях дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения);

3-й этап – 13-19 февраля (акция проводится в лицее);

4-й этап — 20-27 февраля (акция проводится на предприятиях, в организациях);

5-й этап – 28 февраля (акция проводится в местах с массовым пребыванием людей – открытые площадки, торговые центры, рынки, и т.д.).

Ганцевичский РОЧС.

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Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе по-прежнему остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации...
 
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