В течение недели — два пожара

В аг. Чудин по ул. Советской, 5 произошел пожар надворной постройки. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что кровля хозяйственного строения охвачена огнем полностью. В результате пожара огнем уничтожено деревянное здание, повреждена кровля, перекрытие и имущество соседнего строения. Пострадавших нет.





Глубокой ночью 29 января 2019 г. на пульт Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в гараже по ул. Садовой в д. Ганцевичи.

По прибытии к месту вызова пожарных подразделений установлено, что кровля гаража охвачена огнем полностью, есть угроза распространения огня на жилой дом.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие на всей площади, имущество внутри, автомобиль Фольксваген Транспортер, 1997 г.в. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





По-прежнему наиболее распространенной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. По статистике, более 40 % пожаров происходит по указанной причине. Из-за неосторожных действий человека наносится значительный ущерб экономике государства, а также самим людям. Практически каждый день в Республике Беларусь на пожарах гибнут люди.

Будьте осторожны при обращении с огнем, не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности.

Ганцевичский РОЧС.

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