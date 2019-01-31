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В течение недели — два пожара

01.02.2019 17:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В аг. Чудин по ул. Советской, 5 произошел пожар надворной постройки. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что кровля хозяйственного строения охвачена огнем полностью. В результате пожара огнем уничтожено деревянное здание, повреждена кровля, перекрытие и имущество соседнего строения. Пострадавших нет.

В течение недели — два пожара

Глубокой ночью 29 января 2019 г. на пульт Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в гараже по ул. Садовой в д. Ганцевичи.

По прибытии к месту вызова пожарных подразделений установлено, что кровля гаража охвачена огнем полностью, есть угроза распространения огня на жилой дом.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие на всей площади, имущество внутри, автомобиль Фольксваген Транспортер, 1997 г.в. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В течение недели — два пожара

По-прежнему наиболее распространенной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. По статистике, более 40 % пожаров происходит по указанной причине. Из-за неосторожных действий человека наносится значительный ущерб экономике государства, а также самим людям. Практически каждый день в Республике Беларусь на пожарах гибнут люди.

Будьте осторожны при обращении с огнем, не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности.

Ганцевичский РОЧС.


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В аг. Чудин по ул. Советской, 5 произошел пожар надворной постройки. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что
 
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