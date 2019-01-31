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Малорита & БМВ? 18-летний парень совершил наезд на заборное ограждение и скрылся

01.02.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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30.01.2019 года в дежурную часть Малоритского РОВД по поступило сообщение о повреждении заборного ограждения вблизи УО «Малоритский государственный профильный лицей сельскохозяйственного производства».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63089.php

Малорита & БМВ? 18-летний парень совершил наезд на заборное ограждение и скрылся

Сотрудники ГАИ незамедлительно выбыли на место происшествия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, во дворе д. 5/1 по ул. Лермонтова был обнаружен автомобиль марки «BMW» с механическими повреждениями, характерными для ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63089.php

Малорита & БМВ? 18-летний парень совершил наезд на заборное ограждение и скрылся

Инспекторы установили, что за рулём находился 18-летний брестчанин, учащийся УО «Высоковский профессионально-технический колледж», который участвовал в соревнованиях по волейболу в г. Малорита. 30 января в 21:55 молодой человек, управляя автомобилем марки «BMW» двигался по ул. Калинина г. Малорита, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал через бордюрный камень на левую по ходу движения обочину и тротуар, где совершил наезд на заборное ограждение. Испугавшись, парень оставил место ДТП и спрятал «БМВ» в ближайшем дворе по ул. Лермонтова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63089.php

Малорита & БМВ? 18-летний парень совершил наезд на заборное ограждение и скрылся

На водителя составлены 3 административных материала: ч. 5 ст. 18.22 (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, иных правил дорожного движения), ч. 2 ст. 18.17 (совершение лицом, управляющим транспортным средством, иного нарушения правил дорожного движения) и ч.5 ст. 18.12 (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим государственный технический осмотр).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63089.php

Малорита & БМВ? 18-летний парень совершил наезд на заборное ограждение и скрылся

Молодой человек получил водительское удостоверение летом 2018 года. На момент задержания водитель был трезв и вину признал.

 
 
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30.01.2019 года в дежурную часть Малоритского РОВД по поступило сообщение о повреждении заборного ограждения вблизи УО «Малоритский государственный профильный лицей...
 
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