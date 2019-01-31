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А что, так можно было? Как в офисе ловили крысу по видеотрансляции

01.02.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Это началось в июле прошлого года, когда сотрудники офиса первый раз «познакомились» с крысой, резво выпрыгивающею из мусорного ведра, убегая в дырку в стене. Сначала они решили просто запенить дырку. Но не учли, что стены гипсокартонные, и крысе не составило труда сделать очередную дырку и продолжать таскать «вкусности» из мусорного ведра.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63087.php

А что, так можно было? Как в офисе ловили крысу по видеотрансляции

Потом сотрудники офиса БЮРО ПРАЗДНИКОВ пошли изученными народными методами: отрава, крысоловка, самодельные ловушки, клей. Но она умело обходила все препятствия, как будто просто развлекалась от того, что ей надо новым способом попасть в свое любимое мусорное ведро. О чем тут можно говорить, если она даже из клея смогла вылезти (поэтому на видео она не такая «ухоженная»). От отчаяния сотрудники решили даже кота завести. Но, по чистой случайности, в тот же день, когда завели «офисного кота», сработала смекалка директора и одного из сотрудников офиса, они установили телефон для организации онлайн трансляции и установили «голубиную ловушку» на мусорное ведро.

Результаты смотрите на видео.

 
 
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Это началось в июле прошлого года, когда сотрудники офиса первый раз «познакомились» с крысой, резво выпрыгивающею из мусорного ведра, убегая в дырку в стене....
 
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