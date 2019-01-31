КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2019: Графики богослужений и раздачи Святой воды
Автор: Эдуард Кидяев.
Крещение — один из главных христианских праздников, отмечаемый 19 января. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Накануне, 18 января, все православные отмечают Крещенский Сочельник.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.
В церквях в этот день освящают воду. Раньше её брали из ближайшей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест. После всех этих действ вода в реке считалась крещённой. Её набирали в различные сосуды и несли домой. Верили, что такая вода лечит от различных недугов, придаёт бодрость и здоровье, поэтому был распространён обычай окунаться в прорубь. В настоящее время воду не берут из рек и озер. Её сразу разливают после богослужения около церкви.
ИНФОРМАЦИЯ О БОГОСЛУЖЕНИЯХ И РАЗДАЧЕ СВЯТОЙ ВОДЫ
Кафедральный собор РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА г. Солигорска
18 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК) 06:30 (криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи) – Царские часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Василия Великого. Великое освящение воды. 17:00 (кафедральный собор Рождества Христова) – Всенощное бдение. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.
19 ЯНВАРЯ. СУББОТА. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 00:00 (кафедральный собор Рождества Христова)- Часы. Литургия (ночная). Великое освящение воды.Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский 06:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Часы. Литургия. Великое освящение воды. 08:30 (кафедральный собор Рождества Христова)- Панихида. 09:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Часы. Литургия (поздняя). Великое освящение воды. 17:00 (кафедральный собор Рождества Христова) – Всенощное бдение.
20 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 34-я по Пятидесятнице. Попразднство Богоявления 06:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Часы. Литургия (ранняя). 08:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Панихида. 09:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Часы. Литургия (поздняя). 17:00 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) — Вечернее Богослужение. Служба полиелейная.
д. Чижевичи Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы