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КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2019: Графики богослужений и раздачи Святой воды

01.02.2019 — Разное | Soligorsk News  
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16 января 2019 12:37 2013

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2019: Графики богослужений и раздачи Святой воды

Автор: Эдуард Кидяев.

Крещение — один из главных христианских праздников, отмечаемый 19 января. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Накануне, 18 января, все православные отмечают Крещенский Сочельник.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2019: Графики богослужений и раздачи Святой воды

Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — один из важнейших христианских праздников. В этот день христиане всего мира вспоминают евангельское событие — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого также называют Креститель. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и глас с неба назвал его Сыном.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2019: Графики богослужений и раздачи Святой воды

В церквях в этот день освящают воду. Раньше её брали из ближайшей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест. После всех этих действ вода в реке считалась крещённой. Её набирали в различные сосуды и несли домой. Верили, что такая вода лечит от различных недугов, придаёт бодрость и здоровье, поэтому был распространён обычай окунаться в прорубь. В настоящее время воду не берут из рек и озер. Её сразу разливают после богослужения около церкви.

ИНФОРМАЦИЯ О БОГОСЛУЖЕНИЯХ И РАЗДАЧЕ СВЯТОЙ ВОДЫ

Кафедральный собор РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА г. Солигорска

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2019: Графики богослужений и раздачи Святой воды

17 ЯНВАРЯ. ЧЕТВЕРГ. Предпразднство Богоявления
06:30 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) – Часы. Литургия.
08:30 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) – Панихида.
17:00 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) — Вечернее Богослужение. Служба вседневная.

18 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА. НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК)
06:30 (криптовый храм Рождества Иоанна Предтечи) – Царские часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Василия Великого. Великое освящение воды.
17:00 (кафедральный собор Рождества Христова) – Всенощное бдение. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский.

19 ЯНВАРЯ. СУББОТА. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
00:00 (кафедральный собор Рождества Христова)- Часы. Литургия (ночная). Великое освящение воды. Совершает Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский
06:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Часы. Литургия. Великое освящение воды.
08:30 (кафедральный собор Рождества Христова)- Панихида.
09:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Часы. Литургия (поздняя). Великое освящение воды.
17:00 (кафедральный собор Рождества Христова) – Всенощное бдение.

20 ЯНВАРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 34-я по Пятидесятнице. Попразднство Богоявления
06:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Часы. Литургия (ранняя).
08:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Панихида.
09:30 (кафедральный собор Рождества Христова) – Часы. Литургия (поздняя).
17:00 (храм Рождества Пресвятой Богородицы) — Вечернее Богослужение. Служба полиелейная.

д. Чижевичи Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2019: Графики богослужений и раздачи Святой воды

18 ЯНВАРЯ. ПЯТНИЦА.

7.30 — Царские Часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды.
17.00 — Великое повечерие.
23.30 — Исповедь.
23.40 — Часы.

19 ЯНВАРЯ. СУББОТА.

0.00 — Божественная Литургия, Великое освящение воды.
17.00 — Всенощное бдение.

КРЕЩЕНСКУЮ ВОДУ МОЖНО ВЗЯТЬ

18 января с 11.30 до 23.00
19 января с 2.00

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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16 января 2019 12:37 2013 КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ-2019: Графики богослужений и раздачи...
 
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