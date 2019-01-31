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Онлайн-гипермаркет сделал скидки до 50%. Мы проверили, какую технику можно купить с выгодой

01.02.2019 18:28 — Разное | Tut.by  
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Онлайн-гипермаркет 21vek.by по третье февраля продает ряд товаров со скидкой до 50%. Мы проверили предложение и выбрали технику, которую получится купить дешевле, чем в других интернет-магазинах.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: stevepb / pixabay.com

Товары со скидкой собраны на специальной странице «21 века» и продаются по сниженной цене, если при заказе ввести промокод «УДАЧА».

Со скидкой в 15%, например, продается холодильник BEKO RDSK 240M00 W. В онлайн-гипермаркете он стоит 444,55 рублей, у других продавцов — не менее 490−500 рублей. Из основных характеристик холодильника — класс потребления энергии А, ручное размораживание, внутренний объем в 223 литра и уровень шума не выше 40 дБ.

 

Еще одно предложение с 15-процентной скидкой — телевизор LG 43LK5910. В «21 веке» он сейчас продается за 789,65 рублей. В Сети — примерно 803−811 рублей. Диагональ дисплея ТВ составляет 42,5 дюйма, разрешение — Full HD, есть поддержка HDR и Smart-TV. Общая мощность звука — 10 Вт.

 

Фен Philips HP8233 предлагается с еще большой разницей в цене — 35%. «21 век» продает его за 77,35 рублей, другие магазины — от 100 рублей. Мощность фена составляет 2200 Вт, есть три режима нагрева и две настройки интенсивности воздушного потока. В комплект поставки также входит диффузор и концентратор.

 

Такая же скидка (35%) дается и на электрическую мясорубку Moulinex ME 6201. Ее новая цена по третье февраля — 180,70 рублей, при этом в Сети ее вряд ли получится купить меньше чем за 200 рублей (а иногда и 260−270 рублей). Основные характеристики устройства: номинальная мощность в 800 Вт, встроенная система реверса, несколько насадок в комплекте и общая производительность в 2,6 килограмма в минуту.

 

Список техники с 50% скидкой не так широк, но кое-что в нем найти все же можно. Например, утюг с парогенератором Ariete 6431 Duetto продается за 132,68 рубля, а в каталоге KUPI.TUT.BY за него просят от 255 рублей. К главным особенностям утюга относится мощность в 2000 Вт, подошва из нержавейки, а также функции постоянной подачи пара, вертикального отпаривания и парового удара.

 
 
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Мы проверили предложение продавца и выбрали некоторые товары, которые получится купить дешевле, чем в интернет-магазинах.
 
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