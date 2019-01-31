Найдена подлодка из «потерянного флота Гитлера»

Немецкую субмарину U-23 обнаружили во время подводных съемок документального фильма в водах Черного моря возле турецкого курорта Агва, сообщает Daily Sabah.

U-23 лежит на глубине 40 метров в 3,7 километрах от побережья. Эта подлодка, вместе с пятью остальными — U-18, U-19, U-21, U-22, U-23 — действовала против советского флота из румынского порта Констанца. Несколько лет они охотились за кораблями в Черном море. Все эти субмарины относятся к малым дизельным подводным лодкам серии Type II-B.



Подлодка серии Type II U-9 . Изображение носит иллюстративный характер. Фото: wikipedia/ Imperial War Museums

Три подлодки уничтожил Черноморский флот, оставшиеся были затоплены экипажами после того, как в 1944 году Румыния перешла на сторону антигитлеровской коалиции и объявила войну Германии.

Долгое время местонахождение этих субмарин оставалось неизвестным, за что подлодки получили прозвище «потерянный флот Гитлера». Первый была обнаружена подлодка U-20 — это случилось 13 июля 1994 года в районе побережья провинции Сакарья.

Чтобы отыскать U-23, турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Колай потратил более десяти лет. Обнаружить U-23 помогла найденная карта ее командира Рудольфа Арендта, на которой тот отметил место выхода команды на берег. Считается, что третья подлодка — U-19 — находится в районе побережья Зонгулдак, но ее точное местонахождение неизвестно.