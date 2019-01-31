В Минске танцовщицы стриптиз-клуба оказывали платные интимные услуги

Как стало известно, 31 января правоохранители задержали 46-летнюю директора стриптиз-клуба и двух администраторов. Их подозревают в использовании занятия проституцией четырех танцовщиц клуба.

По информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, на протяжении нескольких лет задержанные предоставляли своим клиентам возможность получить платные интимные услуги от своих подчиненных. При этом пользовались такими «бонусами» в основном иностранные гости.

Следователи квалифицируют действия каждой из фигуранток дела и дадут им правовую оценку.