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В Минске танцовщицы стриптиз-клуба оказывали платные интимные услуги

01.02.2019 18:34 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске танцовщицы стриптиз-клуба оказывали платные интимные услуги
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 31 января правоохранители задержали 46-летнюю директора стриптиз-клуба и двух администраторов. Их подозревают в использовании занятия проституцией четырех танцовщиц клуба.

В Минске танцовщицы стриптиз-клуба оказывали платные интимные услуги Первая древнейшая. Куда подевались белорусские проститутки?

По информации ОИОС ГУВД Мингорисполкома, на протяжении нескольких лет задержанные предоставляли своим клиентам возможность получить платные интимные услуги от своих подчиненных. При этом пользовались такими «бонусами» в основном иностранные гости.

Следователи квалифицируют действия каждой из фигуранток дела и дадут им правовую оценку.

 
 
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По подозрению в использовании занятия проституцией четырех девушек задержаны должностные лица заведения.
 
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