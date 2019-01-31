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CAS признал 12 россиян виновными в нарушении антидопинговых правил. Двоих лишат медалей

01.02.2019 18:35 — Разное | Tut.by  
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе пресс-службы суда, отмечает ТАСС.


Фото: Reuters

Виновными в нарушении антидопинговых правил признаны следующие российские легкоатлеты: Иван Ухов (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко-Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

Ухов является победителем Олимпийских игр 2012 года, Адамс в 2014 году стал чемпионом мира в помещении.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Ухова на 4 года, начиная с 1 февраля 2019-го. Результаты, показанные россиянином в период с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года, аннулированы.

Расследование в отношении 13 атлетов, за исключением Кирдяпкиной, было начато из-за упоминания их имен в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается в релизе пресс-службы...
 
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