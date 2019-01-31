Транзит через Беларусь в 2018 году увеличился на 19% - глава ГТК

Транзит через территорию Республики Беларусь в сравнении с 2017-м увеличился на 19 % и составил 65 миллионов тонн, сообщил на заседании коллегии по подведению результатов деятельности таможенных органов в 2018 году председатель ГТК Юрий Сенько.

"В минувшем году работа велась и в условиях высокой активности международной торговли, постоянного роста объемов товарных и транспортных потоков. Так, транзит через территорию Республики Беларусь в сравнении с 2017-м увеличился на 19 % и составил 65 миллионов тонн. На 20 % возрос и объем товаров, вывозимых автомобильным транспортом", - говорится в сообщении ГТК со ссылкой на Ю.Сенько.

Кроме того, глава ГТК отметил, что в 2018 году таможенными органами приняты меры по выполнению поручений главы государства, которые были направлены на создание необходимых условий для работы бизнеса, наполнение республиканского бюджета, обеспечение практически 100% электронного декларирования товаров, достижение продуктивных результатов в работе по автоматизации таможенных операций.

Из основных результатов работы, первоочередное внимание в которой уделялось в 2018 году, белорусские таможенники особо отметили выполнение всех предусмотренных мероприятий по совершенствованию таможенного законодательства, унификации его с нормативной правовой базой Евразийского экономического союза.

"К концу 2018 года нам удалось выйти на активное использование автоматического выпуска товаров: каждая 5-я экспортная партия товаров оформляется сегодня без участия сотрудника таможенных органов, 8 из 10 экспортных партий товаров оформляются до 5 минут. Таким образом, режим автовыпуска ежегодно в каждую смену замещает работу 13 должностных лиц таможни, что позволяет перенаправить силы на более загруженные участки таможенной границы", - пояснил Ю.Сенько.

В приоритетном порядке решались задачи эффективного противодействия контрабанде наркотиков, оружия, взрывчатых веществ, продолжалась работа по привлечению иностранных инвестиций, реконструкции автодорожных пунктов пропуска на границе, созданию комфортных условия для ее пересечения.

Расширялось международное сотрудничество в области таможенного дела, в первую очередь со странами – экономическими партнерами Республики Беларусь.

Актуальная задача на текущий год – завершить работу над новой редакцией закона «О таможенном регулировании», который является ключевым актом национального законодательства, заверили в ГТК.

В нынешнем году также в приоритете постоянное повышение качества и результативности таможенного администрирования: белорусская таможня дальше будет следовать выбранному курсу по упрощению таможенных процедур, ускорению товаропотоков, обеспечению экономической безопасности страны.

По результатам работы в 2018 году лучшими признаны Витебская и Минская региональная таможни.