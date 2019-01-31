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Сотни новых экспонатов появились в Дзержинском историко-краеведческом музее

01.02.2019 19:50 — Разное | Интерфакс  
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Благотворительная акция "Подари музею экспонат" завершилась в Дзержинском историко-краеведческом музее. По ее итогам музей собрал несколько сотен новых музейных экспонатов.

В рамках акции сотрудники учреждения обратились ко всем жителям города и района с просьбой передать предметы, которые имеют давнюю историю.

Это могли быть книги, предметы быта и гардероба, монеты, банкноты, открытки, старые фотографии, документы, предметы этнографии и другое. И вот сегодня, когда окончена работа по научной обработке всех предметов, подводят итоги акции. Всего за пару последних месяцев было собрано несколько сотен музейных предметов.

Источник: Миноблисполком

 
 
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Благотворительная акция "Подари музею экспонат" завершилась в Дзержинском историко-краеведческом музее. По ее итогам музей собрал несколько сотен новых музейных...
 
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