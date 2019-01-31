Фэн-шуй обещает благоприятный год для пальмовой отрасли

Новый год, стартующий по Лунному календарю 5 февраля 2019 года, окажется благоприятным для пальмовой отрасли, если верить древней китайской практике фэн-шуй.

Брокерское подразделение малазийского банка CIMB Group Holdings Bhd пригласило на обед мастера фэн-шуй Кенни Ху для обсуждения перспектив экономики страны в преддверии наступления года Свиньи.

В ходе встречи мастер заявил, что в предстоящем году процветать будут отрасли, связанные с выращиванием деревьев, включая пальмы и каучуковые деревья.

Приглашение мастеров фэн-шуй для консультаций по инвестициям является обычной практикой для азиатских компаний.

Пальмовой отрасли, столкнувшейся в прошлом году со снижением цен на масло, будет несложно поверить в то, что фэн-шуй на ее стороне, пишет агентство Bloomberg.

Фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии в январе подорожали на 8,4% - это наилучший старт года с 1998 года и самый существенный подъем за месяц с 2017 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии 1 февраля составила 2200 ринггитов ($537) за тонну.

Крупнейшим мировым производителем пальмового масла является Индонезия, Малайзия занимает второе место.