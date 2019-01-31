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«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

01.02.2019 20:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Тему для следующего сюжета нам подсказали жители Толочина. Они обратились на «горячую линию» СТВ с просьбой помочь перенести линию по сортировке мусора за черту города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Как оказалось, три года назад местное ЖКХ под эти цели выделило участок прямо в жилом квартале. Проблему изучила  наш корреспондент Анастасия Аласания.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Глоток свежего воздуха – больше жители этой части Толочина ничего не просят. Вот уже четвертый год люди вынуждены жить в сотне метров от так называемого участка по досортировке отходов. А по сути – возле свалки.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Лариса Волкова, жительница Толочина:
Сейчас такая пора настала, вроде такого запаха нет. Но когда ж лето будет… Люди! Мы живем в каком-то страхе. Я вот рядышком живу. Летом отсюда как повернет, господи. Выйдешь, вроде у меня и яблонь много, и саженцы, но этот запах – он все перебивает.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Николай Миклух, житель Толочина:
Это экология нарушается. Как они могли, действительно, оборудовать свалку в черте города. Они считают нас окраиной, как в деревне, понимаете? Таких свалок нигде нет.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Ежедневно сюда приходят до пяти мусоровозов. Только за январь они привезли 260 тонн бытовых отходов. Не удивительно, что комфортно здесь одному Ваське.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Анастасия Аласания, СТВ:
40 % мусора со всего района привозят на этот участок. Перерабатывают, а после отходы отправляют на полигон на одной-двух машинах. Причем линия в это время вынуждена простаивать, а это невыгодно не то, что людям – самому ЖКХ.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Валерий Прядка, начальник Толочинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В 2015 году было приобретено за счет операторов вторресурсов 300 контейнеров, машина и контейнеры для раздельного сбора, два пункта приема вторичных материальных ресурсов и линия досортировки. Все эти три вида отходов – пластик, стекло, бумага – собираются в одну машину, потом по технологии должны вывозиться на эту линию досортировки, там опять разделяться и упаковываться.  

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

То есть изначально планировалось свозить на линию так называемый чистый мусор: стекло, пластик, бумагу. Но к раздельному сбору сами толочинцы оказались не готовы – все смешанные отходы продолжают выбрасывать в ближайший контейнер.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Александр Василевский, житель Толочина:
Люди жаловались. Ну, все, наверное, боятся, потому что все хотят втихую. А может, не знают, куда обратиться. Потому что это у нас все по кругу возвращается. Обращаются выше – с «выше» сюда же, и все на том же самом месте остается.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Михаил Гавриченко, заместитель председателя Толочинского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:
С 2015 по 2019 год обращений от людей не было ни в Толочинский районный исполнительный комитет, ни в другие структуры. Поэтому по данному факту выедем на место, встретимся с людьми, изучим вопрос. Подберем площадку в дальнейшем.

«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора

Перенос линии на другую площадку – дело не из простых, на это потребуются и время, и деньги. Но вопрос, по заверению местных властей, вполне решаемый.
 
 
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Новости Беларуси. Тему для следующего сюжета нам подсказали жители Толочина. Они обратились на «горячую линию» СТВ с просьбой помочь перенести линию по сортировке...
 
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