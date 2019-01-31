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«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора
Новости Беларуси. Тему для следующего сюжета нам подсказали жители Толочина. Они обратились на «горячую линию» СТВ с просьбой помочь перенести линию по сортировке мусора за черту города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как оказалось, три года назад местное ЖКХ под эти цели выделило участок прямо в жилом квартале. Проблему изучила наш корреспондент Анастасия Аласания.
Глоток свежего воздуха – больше жители этой части Толочина ничего не просят. Вот уже четвертый год люди вынуждены жить в сотне метров от так называемого участка по досортировке отходов. А по сути – возле свалки.
Лариса Волкова, жительница Толочина:
Николай Миклух, житель Толочина:
Ежедневно сюда приходят до пяти мусоровозов. Только за январь они привезли 260 тонн бытовых отходов. Не удивительно, что комфортно здесь одному Ваське.
Анастасия Аласания, СТВ:
Валерий Прядка, начальник Толочинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
То есть изначально планировалось свозить на линию так называемый чистый мусор: стекло, пластик, бумагу. Но к раздельному сбору сами толочинцы оказались не готовы – все смешанные отходы продолжают выбрасывать в ближайший контейнер.
Александр Василевский, житель Толочина:
Михаил Гавриченко, заместитель председателя Толочинского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:
Перенос линии на другую площадку – дело не из простых, на это потребуются и время, и деньги. Но вопрос, по заверению местных властей, вполне решаемый.
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«Мы живём в каком-то страхе»: жители одного из кварталов Толчина задыхаются из-за линии по сортировке мусора
Новости Беларуси. Тему для следующего сюжета нам подсказали жители Толочина. Они обратились на «горячую линию» СТВ с просьбой помочь перенести линию по сортировке...
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