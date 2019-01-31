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«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

01.02.2019 20:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Один из крупнейших отечественных сетевиков увеличивает присутствие в райцентрах страны. Белкоопсоз открыл еще один фирменный магазин в Костюковичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители оценили и новый формат, и широкий ассортимент, и приятные цены. Репортаж  Юрия Прокопенко.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Торжественный случай собрал сотни жителей райцентра. На открытие нового магазина приезжали даже из соседних деревень. Уже при входе первые покупатели отмечают современный интерьер и богатство выбора на прилавках.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Екатерина Бычкова, жительница Костюковичей:
Такой магазин нужен в нашем городе, чтобы был выбор.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Алла Белоколенко, житель Костюковичей:
Очень хороший магазин, цены приемлемые, товара очень много, выбор большой.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Особо заинтересовала покупателей продукция собственного производства Белкоопсоюза – мясные полуфабрикаты и выпечка. А крупы и макароны здесь можно брать на развес: накладывай, сколько хочешь – хоть 10 граммов, хоть 10 кило.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Виктор Некрашевич, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Я искренне скажу: таких объектов мало даже в областном центре. Потому я искренне радуюсь за жителей Костюковичей и района.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Торговая площадь магазина – более 300 квадратных метров. Уже в первый день покупателям предложили 3500 товарных позиций. Причем абсолютное большинство – продукция отечественных производителей.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Тот ГОСТ, который существует у нас в Республике Беларусь, коренным образом отличается от всех остальных производителей импортных, зарубежных, товарами которых торгуют наши сети.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Преимущество магазина и в его расположении. Рядом крупный спальный микрорайон, а торговых объектов шаговой доступности не хватает.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Юрий Прокопенко, СТВ:
Еще одна фишка нового торгового объекта – вот это уютное кафе. Одного только кофе здесь 24 варианта приготовления. Его сварят прямо у вас на глазах. А еще испекут вкусную сдобу. Выглядит и пахнет весьма аппетитно.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Алеся Шаройко, буфетчица:
Наше кафе оформлено по бренду Белкоопсоюза «Еда-кофе». Я уверена, что жители Костюковичей оценят его и будут частыми посетителями.

«Белкоопсоюз» открыл широкоформатный магазин в Костюковичах

Торговая сеть Белкоопсоюза крупнейшая в стране – более 7000 магазинов во всех уголках Беларуси. В небольших деревнях товарооборот незначительный, и, чтобы компенсировать потери, предприятие активно открывает вот такие крупные современные торговые объекты в райцентрах. В 2019 году в каждой области появятся еще по несколько подобных широкоформатных магазинов.

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Новости Беларуси. Один из крупнейших отечественных сетевиков увеличивает присутствие в райцентрах страны. Белкоопсоз открыл еще один фирменный магазин в...
 
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