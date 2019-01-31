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Новости экономики за 01.02.2019

01.02.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как изменятся ставки по рублевым депозитам? Где можно получить кредит на покупку новой квартиры? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк отменяет предельные процентные ставки по вкладам в белорусских рублях

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на приобретение недвижимости у застройщиков

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Возможности отдыха, оздоровления и лечения в нашей стране представлены на открывшейся сегодня в Риге международной туристической выставке Balttour-2019. На коллективном стенде Беларуси, организованным Национальным центром маркетинга МИД, свои предложения презентуют семь санаториев и информационный портал медицинских услуг.

Новости экономики за 01.02.2019

Balttour – самая обширная туристическая выставка Балтии, которая ежегодно открывает новый сезон отдыха и путешествий в регионе. В 2019 году свои предложения демонстрируют почти 900 компаний из 40 стран мира.

В Беларуси биткоины есть у более 1% населения
 
 
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Новости Беларуси. Как изменятся ставки по рублевым депозитам? Где можно получить кредит на покупку новой квартиры? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на...
 
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