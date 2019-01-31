Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на приобретение недвижимости у застройщиков

Новости Беларуси. Хорошая новость для тех, кто планирует обзавестись квартирой. После почти 3-месячного перерыва крупнейший банк страны возобновил выдачу кредитов на приобретение недвижимости у застройщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка по таким займам сейчас составляет 16 %. Кроме того, при расчете желаемой суммы в совокупный доход кредитополучателя можно включать доходы поручителя – физического лица.