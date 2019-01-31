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Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на приобретение недвижимости у застройщиков

01.02.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Хорошая новость для тех, кто планирует обзавестись квартирой. После почти 3-месячного перерыва крупнейший банк страны возобновил выдачу кредитов на приобретение недвижимости у застройщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка по таким займам сейчас составляет 16 %. Кроме того, при расчете желаемой суммы в совокупный доход кредитополучателя можно включать доходы поручителя – физического лица.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Хорошая новость для тех, кто планирует обзавестись квартирой. После почти 3-месячного перерыва крупнейший банк страны возобновил выдачу кредитов...
 
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