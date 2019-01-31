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В Беларуси биткоины есть у более 1% населения
Новости Беларуси. Беларусь вошла небольшой клуб стран, где обладателем биткоина является более 1 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У нас это 95 тысяч человек. По этому показателю мы опережаем не только соседей, но даже некоторые очень богатые страны, включая Китай и Объединенные Арабские Эмираты.
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Новости Беларуси. Беларусь вошла небольшой клуб стран, где обладателем биткоина является более 1 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нас это...
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