В Беларуси биткоины есть у более 1% населения

Новости Беларуси. Беларусь вошла небольшой клуб стран, где обладателем биткоина является более 1 % населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У нас это 95 тысяч человек. По этому показателю мы опережаем не только соседей, но даже некоторые очень богатые страны, включая Китай и Объединенные Арабские Эмираты.