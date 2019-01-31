Лучшие ученые Гродненщины стали участниками торжественного приема, посвященного Дню науки, в облисполкоме







– Основа гродненской науки – это вузовская наука. В наших университетах достаточно высоко развита научная деятельность, много и молодых, и опытных ученых, есть хорошие результаты. В минувшем году двум нашим ученым присуждена степень доктора наук, семи присвоено ученое звание профессор. Целая плеяда ученых получили специальные гранты Президента на поддержку их научных исследований и разработок. Талантливым молодым ученым были назначены стипендии Президента Республики Беларусь. Все это пополнило копилку достижений нашей науки, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Мы в свою очередь стараемся всегда поддерживать начинания ученых. Ведь в любом нашем плане развития – на год или более далекую перспективу – все начинается с инновационного развития на основе научных достижений.







Примеров конкретной поддержки проектов на Гродненщине немало. Из инновационного фонда области в минувшем году были выделены средства на открытие здания научно-технологического парка. Осенью открыли первое здание, и развитие парка продолжается. Ведь он призван помочь в том числе и молодым ученым, студентам, которые интересуются наукой. Их немало – в Гродно всерьез ведут научный поиск около 2 тысяч студентов.





– Интересные разработки, достижения есть во всех вузах. В прошлом году решением правительства поддержан пилотный проект по созданию в Гродно университетской клиники на базе нашей областной больницы. Безусловно, это большой шаг в развитии научной деятельности в сфере медицины. В перспективе это будет современный медицинский центр с новейшим оборудованием и технологиями. В аграрном университете есть лаборатории, которые знают далеко за пределами Беларуси, в частности, ДНК-лаборатория, результатами работы которой пользуются генетики не только нашей страны, но и из-за рубежа. У наших ученых много интересных идей и разработок, и хотелось бы, чтобы они еще активнее реализовывались в жизнь, внедрялись в экономику. Чтобы мы развивали инновационную деятельность и тем самым развивали регион, – отметил председатель облисполкома.





Наряду с ведущими вузами в области успешно работают научно-исследовательские институты НАН Беларуси, чьи разработки также находят практическое применение.





На приеме речь шла и о достижениях, и о перспективах гродненской науки, которая, уверены ее представители, не должна быть ради самой науки. Наряду с фундаментальной наукой, которая сильно развита в области, должны быть и практические разработки. Таких у гродненских ученых становится все больше.





Торжественным моментом приема стало вручение наград ведущим ученым области. Почетными грамотами областного исполнительного комитета отмечены заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии ГрГМУ, профессор, доктор медицинских наук Сергей Кулеш, заведующий кафедрой механизации сельскохозяйственного производства ГГАУ, доцент, кандидат технических наук Эдуард Заяц, профессор кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин ГрГУ имени Янки Купалы, доктор исторических наук Эдмунд Ярмусик. Ведущему научному сотруднику научно-исследовательской лаборатории научно-исследовательской части ГрГМУ, доценту, кандидату биологических наук Евгению Дорошенко, проректору по учебной работе ГГАУ, профессору, доктору сельскохозяйственных наук Александру Свиридову и профессору кафедры технологии, физиологии и гигиены питания ГрГУ имени Янки Купалы, доктору биологических наук Нине Канунниковой вручены благодарности председателя облисполкома.









Приятным сюрпризом для всех ученых стали цветы, подарки и прекрасные музыкальные номера.











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