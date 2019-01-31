Сельчанку из Лунинецкого района подозревают в заражении ВИЧ восьми мужчин

В Лунинецком районе в отношении 34-летней женщины возбуждено восемь уголовных дел по подозрению в заражении партнеров вирусом иммунодефицита, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



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О болезни сельчанка узнала в 2013 году. Ее предупредили о запретах, связанных с профилактикой распространения ВИЧ-инфекции, и уголовной ответственности за их нарушение. Однако от незащищенного секса с мужчинами она не отказалась, партнеров о своем диагнозе не предупреждала. В последующем у трех потерпевших лабораторные исследования показали положительный ВИЧ-статус.

На фигурантку в конце 2018 года было заведено три уголовных дела по ст.157 (заражение вирусом иммунодефицита человека) УК. Прокурор Лунинецкого района санкционировал ее заключение под стражу. "В январе Лунинецкий РОСК возбудил в отношении обвиняемой уголовные дела еще по пяти эпизодам", - добавил Дмитрий Иванюк.