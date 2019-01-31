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Пенсионерка в Малоритском районе нашла дома тайник с оружием

01.02.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Малоритском районе пенсионерка обнаружила тайник с оружием, которое принадлежало ее покойному мужу, сообщили БЕЛТА в Малоритском РОВД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63093.php

Пенсионерка в Малоритском районе нашла дома тайник с оружием

фото - иллюстрация

Жительница деревни Замшаны наводила порядок в доме.

Убирая под печью, она наткнулась на завернутые в ткань ружье, револьвер и один патрон. О своей находке сельчанка сообщила в милицию. Правоохранители изъяли оружие и боеприпас. Они переданы в Брестский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для баллистической экспертизы.

Специалисты установят, относится ли оружие к категории огнестрельного, пригодно ли для стрельбы, а также является ли патрон боеприпасом. Проводится проверка.

 
 
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В Малоритском районе пенсионерка обнаружила тайник с оружием, которое принадлежало ее покойному мужу, сообщили БЕЛТА в Малоритском РОВД. фото - иллюстрация ...
 
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