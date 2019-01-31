Проектная документация завода АКБ под Брестом прошла повторную экспертизу

Республиканским центром государственной экологической экспертизы утверждено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт".



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Данное заключение распространяется на решения, принятые в рамках внесения изменений в строительный проект. Внесенные изменения связаны с уточнением и детализацией воздействия объекта на окружающую среду, в том числе на основании паспортных данных на конкретное оборудование. Внесенные изменения не привели к кардинальным изменениям проекта.

При проведении государственной экологической экспертизы установлено, что решения, содержащиеся в проекте, соответствуют требованиям: законодательства об охране атмосферного воздуха, законодательства об охране и использовании животного мира, законодательства об охране и использовании земель, законодательства об охране и использовании недр, законодательства об обращении с отходами, законодательства о государственной экологической экспертизе.

По строительному проекту «Аккумуляторный завод ООО » АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» (далее – строительный проект 2017 года) было выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы № 759/2017, утвержденное приказом Государственного учреждения образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 26.05.2017 № 759-Э.

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 5 и подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке, оценке воздействия на окружающую среду», по проектной документации на строительство завода требуется проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) и государственной экологической экспертизы ввиду того, что базовый размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) объекта составляет более 300 метров.

Базовый размер СЗЗ производства свинцовых аккумуляторов – 500 м. Принятый для аккумуляторного завода размер СЗЗ соответствует базовому.

В составе строительного проекта 2017 года проводилась оценка воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). По отчету об ОВОС проводились общественные обсуждения.

Строительным проектом «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт». Внесение изменений (объект: 290476591-550) (далее – внесение изменений в строительный проект) по отношению к строительному проекту 2017 года не планируется увеличения суммы валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух более, чем на пять процентов, увеличение объема сточных вод более, чем на пять процентов, не меняется назначение объекта и не планируется предоставление дополнительного земельного участка.

Принимая во внимание требования подпункта 7.7 пункта 7 «Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47, доработка отчета об ОВОС и его общественные обсуждения не проводились.

По строительному проекту 2017 года проводилась государственная экспертиза, в ходе которой в данный проект были внесены изменения, в том числе в части решений по вентиляции. По результатам государственной экспертизы Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза» по объекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт» выдано положительное заключение от 15.02.2018 № 58‑17/18. Измененные в строительном проекте 2017 года решения по вентиляции (в ходе проведения государственной экспертизы) учтены при внесении изменений в строительный проект. Данные изменения касаются уточнении диаметров воздуховодов и скоростей потока воздуха для всех вентиляционных систем.

В настоящее время (в ходе строительства аккумуляторного завода) реализована большая часть решений, принятых строительным проектом 2017 года.

Заказчиком произведена закупка нового технологического, пылегазоочистного и водоочистного оборудования. Получена техническая документация производителей (изготовителей) заявленного оборудования. Документация содержит технические, а также экологические, характеристики поставленного на объект оборудования. Она использована проектной организацией при внесении изменений в строительный проект 2017 года.

Ранее принятые принципиальные решения в технологической части проектной документации сохраняются. Внесены изменения с учетом закупленного оборудования.

Решения по возведению зданий и сооружений, прокладке инженерных сетей, предусмотренные строительным проектом 2017 года, сохраняются.

Основные решения, принятые при внесении изменений в строительный проект касаются:

участка приёма серной кислоты и подготовки электролита производственного корпуса в части замены оборудования хранения серной кислоты и разбавления серной кислоты;

участка производства свинцового порошка производственного корпуса в части: замены оборудования осаждения свинцового порошка и очистки запыленного воздуха;

участка формирования батарей производственного корпуса в части замены очистного оборудования от аэрозоли серной кислоты;

участка производства свинцовой ленты и участка сборки аккумуляторных батарей в части замены газоочистного оборудования;

очистных сооружений производственных сточных вод в части замены оборудования.

Воздействие на компоненты природной среды в проектной документации объекта определено для аккумуляторного завода в целом, при этом учтены:

решения строительного проекта 2017 года по вентиляции, измененные при проведении государственной экспертизы проекта;

решения, измененные внесением изменений в строительный проект.

Изменения и уточнения внесены в раздел «Охрана окружающей среды» проектной документации: в части охраны атмосферного воздуха (изменены параметры ранее запроектированных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, учтены ранее неучтенные источники выделения (технологическое оборудование) и источники выбросов загрязняющих веществ); в части водопотребления и водоотведения - в системе очистки сточных вод аккумуляторного завода и уточнены объёмы хозяйственно-бытовых сточных вод; в части решений по образованию отходов производства и обращения с ними.

По результатам проведения государственной экологической экспертизы сделан вывод о том, что представленные решения, содержащиеся в строительном проекте «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт». Внесение изменений (объект: 290476591-550) соответствуют требованиям: законодательства об охране атмосферного воздуха, законодательства об охране и использовании вод, законодательства об охране и использовании животного мира, законодательства об охране и использовании растительного мира, законодательства об охране и использовании земель, законодательства об охране и использовании недр, законодательства об обращении с отходами, законодательства о государственной экологической экспертизе.

Выдано положительное (с условиями) заключение № 270/2019 государственной экологической экспертизы по строительному проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт». Внесение изменений (объект: 290476591-550).

Оценка соответствия (или несоответствия) фактических параметров заявленным значениям, указанным в проектной документации по объекту, осуществляется на стадии приемки объекта в эксплуатацию, в частности, в рамках осуществляемой Центром административной процедуры «Выдача заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической безопасности», предусмотренной пунктом 3.18 Единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

В случае несоответствия фактических параметров проектным, при приемке объекта в эксплуатацию заключение о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической безопасности Центром не будет выдано.