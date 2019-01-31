Новая система регистрации авто в ГАИ может заработать к началу лета





Новая система регистрации авто в ГАИ может заработать после окончания тестирования - к началу лета. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель начальника отдела УГАИ МВД Андрей Игнатович, сообщает БЕЛТА .

В Беларуси стартовало тестирование новой автоматизированной информационной системы ГАИ. Она в том числе предусматривает новшества в регистрации авто.

«Запуск будет поэтапный. ГАИ оказывает услуги по регистрации транспорта, выдаче и обмену водительских удостоверений, учету правонарушений и учету ДТП. Все эти системы будут вводиться поэтапно - одновременно ввести все невозможно. К примеру, мы запустим в первую очередь регистрацию транспорта. После запуска и начала стабильной эксплуатации будет вводиться следующий этап», - пояснил Андрей Игнатович. Он добавил, что все нововведения заработают в ближайшее время - все зависит от результатов тестирования.

«Я думаю, что за один - максимум два месяца, мы все протестируем. К марту, думаю, будут устранены возможные недочеты, в апреле-мае будем запускать, - сказал представитель ГАИ. - Мы это анонсируем, чтобы люди понимали, что буквально к лету уже появится новая система». Пока же водители ничего не почувствуют: будет использоваться старая АИС, функционал новой будет лишь проверяться.

По словам Андрея Игнатовича, при желании граждан в новую систему будут добавляться дополнительные услуги. На сайте МВД будет создана возможность проверки по VIN-номеру автомобиля на розыск, что очень важно при приобретении авто. Еще один из важных сервисов - проверка действительности водительского удостоверения.

Передавая кому-то автомобиль, можно будет выяснить, есть ли у человека право на управление. «Естественно, мы защищаем информацию от несанкционированного доступа, неправомерного использования. Поэтому такие сервисы не будут работать с предоставлением персональных данных. Они будут работать в режиме да/нет, то есть при вводе серии и номера водительского удостоверения, фамилии будет выводиться информация лишь о том, лишен человек водительских прав или нет», - рассказал Андрей Игнатович. Получить свою персональную информацию можно будет в личном кабинете после регистрации и авторизации.

Есть место в новой АИС и для автошкол. «Водители обучаются в автошколах, те создают учебные группы, которые регистрируются в ГАИ - мы следим за тем, чтобы обучение было качественным и в срок. Планируем сделать такой сервис, чтобы автошкола могла подавать списки групп в автоматическом режиме. Тем самым мы экономим время для наших сотрудников и автошкол, обеспечиваем автоматизированную проверку по различным учетам (мало ли - курсант не годен по медпоказаниям или лишен водительских прав, бывает и такое). Когда придет время сдачи экзаменов, мы сможем в автоматизированном режиме сообщить дату и время», - поделился подробностями Андрей Игнатович.

Как рассказал руководитель проекта компании LWO по разработке АИС ГАИ Сергей Гресский, есть возможность предоставить автохаусам право регистрировать машины. Автохаус от имени владельца машины может зарегистрировать автомобиль на имя покупателя и пригнать его прямо к дому.

У новой АИС есть возможности предоставить информацию об истории авто - например, в каком количестве ДТП побывала машина. Сергей Гресский отметил и то, что система построена таким образом, чтобы можно было интегрировать ее с другими информационными системами госорганов для обмена данными.

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