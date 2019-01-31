Случчанка решила наладить в Солигорске бизнес на пожилых инвалидах





Представительница одной из этнических диаспор из Слуцка, представляясь работником поликлиники, сначала «подарила» инвалиду второй группы одеяло, а затем пообещала «похлопотать», чтобы женщине дали первую группу инвалидности. Свои услуги она оценила в 150 рублей.

Однако гостья ни о чем «хлопотать» не собиралась, а спектакль затевался, чтобы вытянуть из жертвы деньги за одеяло, которое стоит почти в 6 раз дешевле этой суммы.

— Истории, подобные это, в последнее время происходят не редко и развиваются примерно по одному сценарию. В этот раз, на дверь женщины-инвалида мошеннице указали соседи по подъезду, причем из самых лучших побуждений, — сообщил официальный представитель УВД Сергей Босько.

История развивалась примерно следующим образом. В одну из квартир многоэтажки позвонила женщина с объемным пакетам в руках. Открывшей двери хозяйке она заявила, что пришла проведать проживающего в этой квартире инвалида первой группы и подарить ему одеяло. Хозяйка с недоумением ответила, что здесь такой человек не проживает, и уже было заподозрила неладное, но гостья заявила, что вероятно спутала адреса. Возможно, в этом подъезде проживает еще кто-то, кто является инвалидом и кому положена помощь. Сердобольная хозяйка указала на квартиру проживающей несколькими этажами выше женщины, которая являлась инвалидом второй группы, и даже сказала как ту зовут. Поблагодарив, «медработник» отправилась по указанному адресу.

Позвонив в нужную дверь, и дождавшись пока ей откроют, гостья обратилась к хозяйке по имени отчеству, дала понять, что осведомлена о её группе инвалидности, а затем обрадовала женщину, заявив, что ей положено от поликлиники прекрасное одеяло, она готова его отдать, как только её пустят в квартиру.

Естественно препятствовать ей после такого представления никто не стал. Войдя и осмотревшись, стала расспрашивать хозяйку о житье-бытье. Через какое-то время «сердобольный медработник» предложила бабушке «похлопотать» о предоставлении ей первой группы инвалидности со всеми положенными льготами. Всего за 15-20 рублей в месяц пообещав полный уход. Естественно, что бабушка не стала отказываться. Однако, как оказалось, для этого требуется 200 рублей. Услышав о стоимости услуги, хозяйка тут же решила от неё отказаться, сославшись на отсутствие нужной суммы, и попыталась вернуть одеяло. Гостья стала успокаивать женщину, мол, одеяло это подарок, а деньги нужны на оформление необходимых документов. К тому же, учитывая почтенный возраст женщины, ей полагается скидка в 25%. Услышав о скидке, пенсионерка тут же отдала 150 рублей.

Однако уже через полчаса, всё показалось пенсионерке не таким радостным и она пошла жаловаться соседям на свою беду. Говорила, что вроде и понимала, что её обманывают, но магическое слово «скидка 25%», а также осведомленность гостьи о том как её зовут, её болезни, притупили все сомнения. А на следующий день, всё ещё раз обдумав, женщина обратилась в милицию.

— Как оказалось, в тот день подобный случай произошел с еще одной пенсионеркой на другом конце города, — рассказали в милиции. — К ней в квартиру также зашла якобы работница поликлиники, правда уже без одеяла, но с предложением переоформить группу инвалидности на первую. Почуяв неладное, бабушка попыталась объяснить, что у неё нет денег, «медработника» это не устроило и та, предположив, что бабушка просто забыла, куда положила деньги, предложила свою помощь и даже стала методично обыскивать шкаф. Хозяйка не стала терпеть такого нахальства и потребовала прекратить рыться в её вещах и, в конце концов, выпроводила ту восвояси.

А спустя несколько дней свое продолжение получила история с одеялом. К бабушке снова приехала та самая медработник, якобы, чтобы помочь по дому. Однако пенсионерка стала возмущаться и обвинять ту в мошенничестве - та твердо стояла на своём и даже не испугалась, когда хозяйка позвонила в милицию. Приехавшие буквально через несколько минут сотрудники задержали незваную гостью в подъезде дома. О своем отношении к поликлинике та скромно умолчала, заявив, что просто продала бабушке одеяло. Цену она назначила, какую считает нужной, а клиент, мол, пускай сам решает платить или не платить. Тем не менее, есть все основания квалифицировать действия «ушлой предпринимательницы» как мошенничество.

Как предполагают оперативники Солигорского РОВД, подобные торговцы так точечно работают отнюдь не случайно, скорее всего, они ранее под тем или иным предлогом уже обходили многие дома и выбирали будущих жертв.

Поэтому хотим попросить всех граждан еще раз напомнить своим родителям, особенно престарелым, не впускать в дом таких коробейников, «соцработников» и «медперсонал поликлиник» с предложениями переоформить группу инвалидности или купить чудесное одеяло. Часто такие посещения заканчиваются пропажей крупной суммы денег или одеяло оказывается не таким чудесным. Кстати, одеяло, о котором шла речь, в магазине стоит всего 23 рубля. А обманутая пенсионерка припомнила, что не так давно, какие-то женщины смуглой наружности тоже ей продали одеяло, но тогда она посчитала цену не слишком завышенной и не стала обращаться в милицию.



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