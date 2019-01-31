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Под путепроводом МКАД с улицы Скорины снова закроют движение на выходные

01.02.2019 21:18 — Разное | Tut.by  
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2 и 3 февраля в очередной раз закроют движение под путепроводом МКАД с улицы Купревича на Ф. Скорины в Минске. Поэтому вносятся изменения в маршруты, сообщает «Столичный транспорт и связь».


Снимок носит лишь иллюстративный характер. Фото: Андрей Домейко, TUT.BY

Движение автобусов № 145С, 64 от ст. м. Московская организуется до остановки «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» со следованием по просп. Независимости, ул. Филимонова, Ф. Скорины в обоих направлениях с присвоением маршрутам наименования № 145АС «Тубдиспансер — РНПЦ неврологии», 64А «Макаенка — РНПЦ неврологии».

Автобусы маршрута № 34 организуются в направлении пер. Липковского — без изменений, от пос. Липки — по МКАД, просп. Независимости и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановок «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» по МКАД (за перекрестком с ул. Купревича), «ст. м. Борисовский Тракт», «ст. м. Восток» с присвоением маршруту наименования № 34А «ДС Калиновского — пер. Липковский».

Автобус № 1280-ТК организуется со стороны ДС Уручье-4 по ул. Острошицкой, Стариновской, Никифорова, Руссиянова, Купревича, МКАД, просп. Независимости и далее по маршруту, в направлении ДС Уручье-4 — по просп. Независимости, ул. Руссиянова, Никифорова, Стариновской, Острошицкой.

 
Теги: Минск
 
 
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