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Арестован зампред правительства Ленинградской области

01.02.2019 21:21 — Разное | UDF  
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Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС
Зампредседателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олег Коваль арестован по обвинению в организации особо крупного мошенничества. Соответствующее постановление было вынесено Дзержинским районным судом, передает ТАСС.

Мошенничество имело место шесть лет назад. Тогда Олег Коваль еще не работал в правительстве Ленобласти. Он работал над строительством газовой инфраструктуры в Вологодской области.

Еще один фигурант уголовного дела – Александр Шульга – находится в следственном изоляторе.

 
 
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Мошенничество имело место шесть лет назад.
 
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