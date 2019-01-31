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Арестован зампред правительства Ленинградской области
Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС
Мошенничество имело место шесть лет назад. Тогда Олег Коваль еще не работал в правительстве Ленобласти. Он работал над строительством газовой инфраструктуры в Вологодской области.
Еще один фигурант уголовного дела – Александр Шульга – находится в следственном изоляторе.
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Мошенничество имело место шесть лет назад.
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