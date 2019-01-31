Арестован зампред правительства Ленинградской области



Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

ТАСС

Мошенничество имело место шесть лет назад. Тогдаеще не работал в правительстве Ленобласти. Он работал над строительством газовой инфраструктуры в Вологодской области.Еще один фигурант уголовного дела –– находится в следственном изоляторе.