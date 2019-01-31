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"Бывших на игнор". Ольга Бузова стала блондинкой вслед за женой Тарасова
Фото © Instagram / buzova86
Напомним, что в брюнетку Ольга Бузова превратилась сразу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым. И вот теперь телеведущая решилась вернуться к привычному цвету волос.
«Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Бывших на игнор. Так вдруг захотелось перемен...» — Ольга Бузова.
Впрочем, существует вероятность, что перемен Ольге захотелось по совершенно конкретной причине. За несколько дней до этого Анастасия Костенко опубликовала в сториз фотографию со светлыми волосами и предложила подписчикам проголосовать за новый образ. Это позволяет предположить, что Бузова по-прежнему борется за сердце бывшего мужа.
Тем не менее подписчики отнеслись к новому образу телеведущей благосклонно.
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Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь кардинально сменила имидж.
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