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"Бывших на игнор". Ольга Бузова стала блондинкой вслед за женой Тарасова

01.02.2019 21:19 — Разное | UDF  
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Фото © Instagram / buzova86
Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь кардинально сменила имидж, вернувшись к светлому цвету волос. Интересно, что за несколько дней до этого фото в образе блондинки опубликовала новая жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко.

Напомним, что в брюнетку Ольга Бузова превратилась сразу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым. И вот теперь телеведущая решилась вернуться к привычному цвету волос.

«Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Бывших на игнор. Так вдруг захотелось перемен...» — Ольга Бузова.

"Бывших на игнор". Ольга Бузова стала блондинкой вслед за женой Тарасова

Впрочем, существует вероятность, что перемен Ольге захотелось по совершенно конкретной причине. За несколько дней до этого Анастасия Костенко опубликовала в сториз фотографию со светлыми волосами и предложила подписчикам проголосовать за новый образ. Это позволяет предположить, что Бузова по-прежнему борется за сердце бывшего мужа.

"Бывших на игнор". Ольга Бузова стала блондинкой вслед за женой Тарасова

Тем не менее подписчики отнеслись к новому образу телеведущей благосклонно.

 
 
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Певица и телеведущая Ольга Бузова вновь кардинально сменила имидж.
 
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