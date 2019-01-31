"Бывших на игнор". Ольга Бузова стала блондинкой вслед за женой Тарасова

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Напомним, что в брюнеткупревратилась сразу после скандального развода с. И вот теперь телеведущая решилась вернуться к привычному цвету волос.Ольга Бузова.Впрочем, существует вероятность, что перемен Ольге захотелось по совершенно конкретной причине. За несколько дней до этогоопубликовала в сториз фотографию со светлыми волосами и предложила подписчикам проголосовать за новый образ. Это позволяет предположить, что Бузова по-прежнему борется за сердце бывшего мужа.Тем не менее подписчики отнеслись к новому образу телеведущей благосклонно.