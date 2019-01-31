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«Полетели вверх металлически пластины ограждения»: пострадавший водитель рассказал о жуткой аварии на МКАД
Новости Беларуси. Жуткая авария на Минской кольцевой. Утром 1 февраля здесь столкнулись фура и погрузчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От удара спецтехнику отбросило на соседнюю легковушку, а дальше все развивалось как в цепной реакции. Три человека погибли, несколько травмированы. Все детали происшествия у корреспондента Кристины Федорович.
Эти кадры сняты очевидцами на 13-м километре МКАД. Видеорегистратор Андрея Анатольевича также запечатлел эту картину, только уже со стороны пострадавшего. Мужчина ехал на работу к восьми утра. Но уже в 07:15 все пошло далеко не по плану.
Андрей Максимов, пострадавший:
В восемь утра вместо работы мужчина оказался в 10-й клинической больнице. От места ДТП она находится максимум в пяти минутах езды. Этот факт сыграл немалую роль.
Юрий Козик, заместитель главного врача по хирургической помощи УЗ «10-я клиническая больница»:
Кристина Федорович, СТВ:
Погрузчик, пробив ограждение, вылетел прямо сюда. Сперва протаранил эту Mazda, затем еще два легковых авто. Водитель этой машины и его жена скончались прямо на месте, еще один пассажир умер в больнице. Остальных участников ДТП доставили в медучреждения. Сейчас, как мы видим, то, что осталось от автомобилей, эвакуируют.
На этих кадрах видно, как сотрудники МЧС спасают одного из пострадавших. Это 26-летний пассажир Mazda. Как позже стало известно, спасти молодого человека не удалось – от полученных травм он скончался в больнице.
Водителей Citroen и Opel, чьи машины погрузчик словно собрал ковшом, госпитализировали.
Александра Попова, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники столичной Госавтоинспекции, представители Следственного комитета, а так же Государственного комитета следственных экспертиз. Проводится проверка, а также устанавливается механизм дорожно-транспортного происшествия.
Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают, а на месте ДТП – по-прежнему осколки стекла, пластмассы, баночка детского питания, перчатка и талон к врачу, которым уже никто не воспользуется.
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«Полетели вверх металлически пластины ограждения»: пострадавший водитель рассказал о жуткой аварии на МКАД
Новости Беларуси. Жуткая авария на Минской кольцевой. Утром 1 февраля здесь столкнулись фура и погрузчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На месте...
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