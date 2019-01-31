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Задержан водитель грузовика - участник аварии на МКАД с тремя погибшими
Фото Минского городского УМЧС
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель грузовика, который стал участником крупной аварии на МКАД. Такая информация озвучена в эфире телеканала
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania врезался в двигавшийся попутно погрузчик. После удара погрузчик столкнулся с еще тремя легковыми автомобилями - Mazda, Opel и Citroen.
В результате аварии погибли три человека, в том числе семейная пара, которая была в одной из легковушек. По пути в больницу умер еще один человек. Двух после медицинского обследования отпустили домой.
Следственный комитет
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель грузовика, который стал участником крупной аварии на МКАД. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ,...
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