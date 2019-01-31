Задержан водитель грузовика - участник аварии на МКАД с тремя погибшими

Фото Минского городского УМЧС

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель грузовика, который стал участником крупной аварии на МКАД. Такая информация озвучена в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania врезался в двигавшийся попутно погрузчик. После удара погрузчик столкнулся с еще тремя легковыми автомобилями - Mazda, Opel и Citroen.

В результате аварии погибли три человека, в том числе семейная пара, которая была в одной из легковушек. По пути в больницу умер еще один человек. Двух после медицинского обследования отпустили домой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело . Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По информации телеканала, у фуры, с которой все началось, вмятина, протараненный ею погрузчик практически не пострадал.-0-