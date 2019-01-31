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Российскую актрису Ирину Усок задержали в США

01.02.2019 21:50 — Разное | UDF  
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Ирина Усок
Известную российскую актрису Ирину Усок в США задержали за препятствование биологическому отцу опеке над дочерью, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке.

Актрису в тюрьме посетил генконсул Сергей Овсянников.

"Дипломаты генконсульства неоднократно посещали Усок, присутствовали на заседании суда по рассмотрению ее дела", — говорится в сообщении диппредставительства в фейсбуке.

Отмечается, что она нередко сама звонит в генконсульство и "не теряет надежды на возвращение в Россию".

"Поддержали россиянку и заверили, что предпринимаем все необходимые усилия для облегчения ее положения, соблюдения ее законных прав и в конечном итоге возвращения домой", — отметили в дипмиссии.

Генконсульство держит ситуацию на особом контроле.

Также в дипмиссии сообщили, что дочь актрисы передали сестре предполагаемого отца девочки.


Театр подключился к решению проблемы

В пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки" РИА Новости сообщили, что прилагают все усилия, чтобы помочь своей актрисе.

"Вся необходимая помощь актрисе для положительного решения ситуации, в которую она попала, организована", — сказал РИА Новости художественный руководитель театра Николай Губенко.

Он отметил, что подключены посольство и другие ведомства, чтобы максимально помочь актрисе, которая очень значима для театра, где она работает практически с его основания.

Представитель театра ранее сообщил РИА Новости, что актриса проживает в США, она замужем за американцем, у них ребенок.

 
 
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Известную российскую актрису в США задержали за препятствование биологическому отцу.
 
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