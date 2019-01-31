Российскую актрису Ирину Усок задержали в США



Ирина Усок

Театр подключился к решению проблемы

Актрису в тюрьме посетил генконсул— говорится в сообщении диппредставительства в фейсбуке.Отмечается, что она нередко сама звонит в генконсульство иотметили в дипмиссии.Генконсульство держит ситуацию на особом контроле.Также в дипмиссии сообщили, что дочь актрисы передали сестре предполагаемого отца девочки.В пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки" РИА Новости сообщили, что прилагают все усилия, чтобы помочь своей актрисе.— сказал РИА Новости художественный руководитель театраОн отметил, что подключены посольство и другие ведомства, чтобы максимально помочь актрисе, которая очень значима для театра, где она работает практически с его основания.Представитель театра ранее сообщил РИА Новости, что актриса проживает в США, она замужем за американцем, у них ребенок.