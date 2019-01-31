|
Российскую актрису Ирину Усок задержали в США
Ирина Усок
Актрису в тюрьме посетил генконсул Сергей Овсянников.
"Дипломаты генконсульства неоднократно посещали Усок, присутствовали на заседании суда по рассмотрению ее дела", — говорится в сообщении диппредставительства в фейсбуке.
Отмечается, что она нередко сама звонит в генконсульство и "не теряет надежды на возвращение в Россию".
"Поддержали россиянку и заверили, что предпринимаем все необходимые усилия для облегчения ее положения, соблюдения ее законных прав и в конечном итоге возвращения домой", — отметили в дипмиссии.
Генконсульство держит ситуацию на особом контроле.
Также в дипмиссии сообщили, что дочь актрисы передали сестре предполагаемого отца девочки.
Театр подключился к решению проблемы
В пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки" РИА Новости сообщили, что прилагают все усилия, чтобы помочь своей актрисе.
"Вся необходимая помощь актрисе для положительного решения ситуации, в которую она попала, организована", — сказал РИА Новости художественный руководитель театра Николай Губенко.
Он отметил, что подключены посольство и другие ведомства, чтобы максимально помочь актрисе, которая очень значима для театра, где она работает практически с его основания.
Представитель театра ранее сообщил РИА Новости, что актриса проживает в США, она замужем за американцем, у них ребенок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известную российскую актрису в США задержали за препятствование биологическому отцу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)