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Россиян задержали в Африке с девятью тоннами кокаина
Фото: AFP 2019 / Daniel Slim
На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонн кокаина. Экипаж задержали, судно остается в порту Прая.
В диппредставительстве отметили, что находятся на связи и со следственными органами, и с задержанными. «Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации», — передает агентство слова представителя дипмиссии.
По данным агентства, судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.
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В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков.
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