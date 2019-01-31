Россиян задержали в Африке с девятью тоннами кокаина

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РИА Новости

На судне ESER полицейские нашли 9,5 тонн кокаина. Экипаж задержали, судно остается в порту Прая.В диппредставительстве отметили, что находятся на связи и со следственными органами, и с задержанными.— передает агентство слова представителя дипмиссии.По данным агентства, судно под панамским флагом находилось в пути из Панамы в Марокко, когда один из членов экипажа погиб, и корабль был вынужден войти в порт Кабо-Верде.