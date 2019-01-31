Обнаружен способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

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Специалист пояснил, что управление лампочкой осуществляется с помощью приложения, установленного на телефоне, но умное устройство можно взломать напрямую. Хакер использовал для обхода защиты ручную пилу, чтобы извлечь чип умной лампы, а затем подключил его к другому устройству через USB-порт. Оказалось, что эти данные хранятся в чипе лампочки в незащищенном виде, а внутри отсутствуют какие-либо настройки безопасности.Для демонстрации хакер выбрал популярную в онлайн-магазинах лампочку LIFX mini white стоимостью около 25 долларов (1,6 тысячи рублей). Разработчики из компании LIFX заверили, что после обнаружения уязвимости система безопасности их умных лампочек улучшена, а пробелы в защите «устранены».