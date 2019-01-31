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Медведев вновь поднял вопрос поставок "санкционки" через Беларусь

01.02.2019 21:28 — Разное | UDF  
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Дмитрий Медведев
Премьер-министр России предоставил Румасу «материалы с указанием товара и компании».

Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили поставки санкционной продукции в Россию через Беларусь. Об этом журналистам сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам межправсовета ЕАЭС, сообщает ТАСС.

«Также во время заседания в узком составе один из вопросов, который поднимался, — вопрос поставок санкционных товаров через серые каналы, через территорию Беларуси на российский рынок. Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Медведев представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована. Поэтому также этот вопрос будет решаться».

Обвинения от российских властей в адрес Беларуси из-за поставок «санкционки» звучат периодически. Россия ставит под сомнение эффективность функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси. В Беларуси, в свою очередь, заявляют, что в этом замешаны крупные фирмы РФ и дельцы с «тяжелыми погонами».

 
 
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Премьер-министр России предоставил Румасу материалы с указанием товара и компании.
 
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