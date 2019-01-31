ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Леонид Судаленко: Не ходите на комиссии

01.02.2019 21:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Леонид Судаленко
Чем больше людей присоединится к борьбе против декрета №1, тем быстрее он исчезнет.

С начала года лица, оказавшиеся в «базе данных» граждан не занятых в экономике начали получать так называемые «письма счастья». Согласно декрету №1 не занятые в экономике должны оплачивать коммунальные услуги в полном размере.

Что делать в случае, если вам пришло «письмо счастья», рассказывает «Радыё Рацыя» юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко:

- Не надо поддаваться на такие sms-сообщения, телефонные звонки, приглашения прийти в «тунеядскую комиссию» подтвердить свой статус занятости. Каждый так называемый незанятый, которого власть внесла в эту базу, является на самом деле занятым. Каждый из нас является потребителем товаров и услуг. Таким образом мы косвенно принимаем участие в экономике независимо от того, работаем, не работаем.

Правозащитник считает, что чем больше людей присоединится к борьбе против декрета №1, тем быстрее он исчезнет. В «базу данных» не занятых в экономике попало около полумиллиона белорусов. Граждане, попавшие в эти списки с 1 января будут оплачивать полный тариф на горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 - на газ и теплоснабжение.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем больше людей присоединится к борьбе против декрета №1, тем быстрее он исчезнет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Арестован зампред правительства Ленинградской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика