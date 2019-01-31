Леонид Судаленко: Не ходите на комиссии



Леонид Судаленко

С начала года лица, оказавшиеся в «базе данных» граждан не занятых в экономике начали получать так называемые «письма счастья». Согласно декрету №1 не занятые в экономике должны оплачивать коммунальные услуги в полном размере.Что делать в случае, если вам пришло «письмо счастья», рассказываетюрист профсоюза РЭППравозащитник считает, что чем больше людей присоединится к борьбе против декрета №1, тем быстрее он исчезнет. В «базу данных» не занятых в экономике попало около полумиллиона белорусов. Граждане, попавшие в эти списки с 1 января будут оплачивать полный тариф на горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 - на газ и теплоснабжение.